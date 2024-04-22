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Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия

Дуда: никаких решений на тему размещения ядерного оружия в Польше еще не принято
22 апреля 2024, 21:46

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент никаких решений относительно размещения ядерного оружия в стране не принято, передает РИА Новости.
«Я хочу подчеркнуть, чтобы не было никаких сомнений: в настоящее время ни одно решение в этом вопросе не принято», — отметил Дуда, отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Польше.
Он также отметил, что переговоры на эту тему все же ведутся. По его словам, США и страны западной Европы также поднимают этот вопрос. Он отметил, что Польша уже 25 лет является частью Североатлантического союза и открыты для таких дискуссий по этой теме.



Ранее в интервью изданию Fakt Дуда высказал готовность властей Польши к размещению американского ядерного оружия на своей территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил о желании встретиться с Дудой и выяснить, что привело его к таким заявлениям.

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В Кишиневе задерживают участников съезда молдавских политиков в Москве
22 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/rarrarorro

В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Марины Таубер.
«Да, это правда. Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Представители компетентных органов ничего не объясняют четко, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — сообщила она.
В воскресенье в Москве состоялся съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. Лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».

Блок планирует активно выступать против голосования за вступление Молдавии в Европейский союз на референдуме и продвигать участие республики во всех интеграционных процессах в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

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#сбой
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Песков назвал причину вывода миротворцев из Карабаха
Песков: у миротворцев в Карабахе не осталось функций
22 апреля 2024, 21:45

Фото: iStock/Emile Ghessen

Миротворцы из России были выведены из Нагорного Карабаха, потому что у военных там не осталось функций.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, решение отвечает реалиям, которые сложились после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Сегодня они изменились и для миротворцев не осталось больше функций.

По его словам, несмотря на то, что между Баку и Ереваном продолжается процесс мирного урегулирования, в регионе уже наступила новая жизнь.

Ранее Песков подтвердил начало вывода миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Сообщалось, что решение было достигнуто в результате переговоров президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

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#нагорный карабах
#дмитрий песков
#военные
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Западу Израиль важнее, чем Украина — политолог
22 апреля 2024, 21:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израиль для западных стран более важен в плане оказания помощи, чем Украина, пишет RT.
Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. При этом он отметил, что Зеленский выглядит жалко, когда обижается на своих союзников за помощь Израилю вместо Украины.

По его мнению, потеря Израиля для США означает крах политических и экономических интересов американского государства на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что невозможность Украины выиграть в военном противостоянии для политической элиты Штатов очевидна. Великобритания хочет сохранить украинское государственное образование в ампутированном, огрызочном, полумёртвом виде, заключил он.

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#европа
#украина
#израиль
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В ФРГ начали расследование по факту участия Knauf в восстановлении Мариуполя
22 апреля 2024, 19:27

Фото: istockphoto/photosvit

Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf после того, как появилась информация об использовании материалов предприятия в восстановительных работах в Мариуполе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель ведомства Тобиас Костух.
Он обратил внимание на то, что проверка инициирована для того, чтобы установить имел ли вообще место быть факт преступления.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что студенческие отряды будут отправляться в Мариуполь для восстановления разрушенной инфраструктуры города. По ее словам, в такие отряды в 2023 году вступили более 200 тысяч студентов из различных регионов страны.

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#мариуполь
#рф
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В Словакии назвали возможную причину отправки США миллиардов долларов Киеву
Депутат парламента Словакии Блага: США помогают Украине из ненависти к России
22 апреля 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Derek Brumby

США отправляют миллиарды долларов Киеву вовсе не из-за гуманистических идеалов и даже не в первую голову из-за своих внешнеполитических амбиций. Они делают это исключительно из ненависти к России и русским.
Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Любош Блага. По мнению депутата, в Соединённых Штатах до сих пор не так мало тех, кто убеждён, что Гитлер должен был истребить не только всех русских, но и вообще всех славян. Отправка огромных денежных вливаний Украине продиктована вовсе не какими-то гуманистическими идеалами, а ненавистью к русским.

Блага увидел некий символ в том, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Киеву очередного транша помощи в размере почти 61 миллиарда долларов 20 апреля, напомнив, что именно в этот день родился Адольф Гитлер. Вице-спикер парламента Словакии напомнил современным фашистам о том, чем всё закончилось для фюрера во Второй мировой войне. Он также предрёк им поражение в войне современной, в которой победят так ненавидимые ими русские.

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#законопроект
#словакия
#парламент
#киев
#украина
#помощь
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В Москве отклонили жалобу на арест главы СБУ Малюка
22 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Малюк был заочно арестован Басманным районным судом столицы по статье о «Теракте». Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Позднее защита обжаловала это решение.

Как пояснил РБК вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев, российский адвокат Малюка должен был подать апелляцию, хоть и назначен государством. Письменного одобрения от подзащитного при этом не требуется.

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#сбу
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#москва
#суд
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Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами
Генконсул: Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами
22 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы, связанные с оплатой услуг туристами из России в Турции. Об этом 22 апреля сообщил РИА Новости генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик.
Он подчеркнул, что эта проблема в меньшей степени затрагивает «пакетных» туристов.

На 9-м заседании российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, которое состоялось в Анталье 19 апреля, приняли участие заместители министров соответствующих ведомств обеих стран. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора.

По словам Ветрика, обсуждалась тема способов оплаты услуг в Турции, и хотя здесь есть некоторые трудности, это в меньшей степени касается организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Он также отметил, что турецкие коллеги рекомендуют использовать отдельные сервисы, такие как турецкая платежная система LETIM.

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#падение
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#туры
#россияне
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В США в ужасе из-за возможного ядерного удара
Макговерн: Штаты могут применить ядерное оружие из-за поражения на Украине
22 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/RomoloTavani

США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год выборов.
Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Это послужит России и ее армии хорошим уроком, подчеркнул он.

По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не даст одержать нынешнему главе Белого дома победу на выборах.

При таком развитии событий администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться для них тюремным заключением, добавил он.

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#сша
#ядерное оружие
#мнение
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В Польше разблокирован крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной
22 апреля 2024, 17:22

Фото: iStock/Vera Shestak

Блокада пропускного пункта Дорогуск — Ягодин на украинско-польской границе завершена, пишет РИА Новости.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

В направлении Украины уже проехали 15 транспортных средств. Сейчас они находятся на пункте пропуска.

Кроме этого, на оформлении еще 25 грузовиков, которые будут направляться в сторону Польши, добавил он.

Кубраков подчеркнул, что с польским правительством уже идут переговоры о разблокировке других пунктов. Решения будут приняты в ближайшее время.

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#польша
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#грузовик
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