Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент никаких решений относительно размещения ядерного оружия в стране не принято, передает РИА Новости.
«Я хочу подчеркнуть, чтобы не было никаких сомнений: в настоящее время ни одно решение в этом вопросе не принято», — отметил Дуда, отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Польше.Он также отметил, что переговоры на эту тему все же ведутся. По его словам, США и страны западной Европы также поднимают этот вопрос. Он отметил, что Польша уже 25 лет является частью Североатлантического союза и открыты для таких дискуссий по этой теме.
Ранее в интервью изданию Fakt Дуда высказал готовность властей Польши к размещению американского ядерного оружия на своей территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил о желании встретиться с Дудой и выяснить, что привело его к таким заявлениям.
Читайте также:
Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией
Польша слишком сильная для войны с Россией, заявил президент Дуда
Дуда выразил уверенность в способности Трампа завершить украинский конфликт
Артем Кузьмин