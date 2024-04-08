Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией

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Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия пока не собирается нападать на его страну. Такое заявление он сделал в интервью Dziennik Gazety Prawnej.
«Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование (нападения – ред.)? Нет», — считает Дуда.
При этом, по его словам, Варшава может противостоять агрессии со стороны России, однако добавил, что для этого необходимо усилить оборону.
Ранее Дуда заявлял, что Польша слишком сильна, поэтому Россия вряд ли осмелится напасть на неё. Говоря о вероятности начала военного столкновения Польши и России, политик подчеркнул, что не верит в это. По его словам, нападают на слабые страны, которые можно легко победить, но Польша далеко не такая.
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