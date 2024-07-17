В США могут произойти новые покушения на Трампа

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
Новые покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа могут произойти в ближайшие недели, об этом пишет Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников.
«(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа», — сообщил автор статьи.
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Напомним, 13 июля 2024 года Дональд Трамп выступал на митинге в Пенсильвании, когда в него произвёл стрельбу находившийся на крыше снайпер. Политик вовремя повернул голову в сторону, так что пуля лишь задела его ухо. В результате стрельбы погиб один человек, стоявший за спиной Трампа, ещё двое получили ранения.
Читайте также:
Началось кровотечение: При покушении на Трампа пострадал племянник его экс-врача
Над городом подозреваемого в покушении на Трампа закрыли небо
Си Цзиньпин посочувствовал пострадавшему при покушении Трампу
Евгения Парфентьева