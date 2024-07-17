Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа

AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа

17 июля 2024, 11:57
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
Сообщается, что сотрудники Федерального бюро расследований изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.

Его одноклассники рассказали, что он был умным, но замкнутым человеком. Носил странную одежду, а также маску после окончания пандемии коронавируса. Его политические взгляды также неясны. Отмечается, что он пожертвовал демократам в день присяги Байдена $15, хотя был зарегистрирован как республиканец.



13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.

ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стали известны неожиданные детали покушения на Трампа

Трамп: Джо Байден привёл к сближению России и Китая

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что Путин не угрожает Западу
#сша
#телефон
#выстрел
#радио
#человек
#сотрудники
#дома
#машины
#покушение
#трамп
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за Тайваня
17 июля 2024, 11:36

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и их нераспространением. Причиной стала продажа американцами оружия Тайваню.
Об этом на брифинге в среду, 17 июля, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. По его словам, американская сторона игнорировала решительные протесты и неоднократные протесты со стороны Китая и продолжала продавать оружие Тайваню, а также предпринимала действия, наносящие ущерб коренным интересам Китая и подрывающие принципы двустороннего политического взаимного доверия.

В связи с этим, продолжил спикер китайского МИД, власти КНР приняли решение приостановить новый раунд консультаций с Вашингтоном по контролю над вооружениями и нераспространению. Линь Цзянь подчеркнул, что ответственность за данную ситуацию целиком и полностью лежит на американской стороне.

Читайте также:

В Китае предупредили о симметричном ответе на санкции США

Китай ввёл санкции против ряда фирм из США из-за продажи оружия Тайваню

МО КНР пообещали США устроить «ад» в случае вмешательства в Тайвань
#оружие
#мид
#ущерб
#протесты
#китай
#сша
#вооружение
#консультации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС
Сийярто: угрозы со стороны ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию
17 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto/rarrarorro

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ руководства Европейского союза от переговоров с Венгрией не заставит Будапешт прекратить мирную миссию. Об этом информирует РИА Новости.
Министр отметил, что политики Европы угрожали стране бойкотом, игнорированием, отказом от переговоров друг с другом.

«Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине», — сказал он.

По его словам, администрация премьера уже привыкла к таким нападкам.

1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Москву премьер-министр Венгрии прибыл 5 июля для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.

Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине.

Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что Путин не угрожает Западу

«Изнанка» показала видео удара по автобусам ВСУ на полигоне под Харьковом

Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине
#сша
#администрация
#ес
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство
17 июля 2024, 11:17

Фото: istockphoto/reflection_art

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о снятии уголовной ответственности с военнослужащих за дезертирство. Об этом проинформировало издание «Украинские новости».
В материале отмечается, что во время войны предлагается освобождать военных от уголовной ответственности за дезертирство или самовольное оставление воинской части, если солдаты добровольно вернутся к службе, а также получат письменное согласие от командира.

Сообщается, что за первые 6 месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023 год.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Россия и Украина собираются 17 июля провести обмен военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что Путин не угрожает Западу

Стало известно, куда перевели служить мужа «королевы марафонов» Блиновской

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#россия
#закон
#украина
#человек
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: Джо Байден привёл к сближению России и Китая
17 июля 2024, 11:16

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg заявил, что президент Джо Байден способствовал сближению России и Китая.
«Три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло. Это произошло из-за того, что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай начать сотрудничать. Они стали ближе. Затем они приняли в свой круг Иран, а потом — Северную Корею. Больше никто им не нужен», — поделился Трамп.

Джо Байден предупредил о возможной ядерной катастрофе в ближайшие пять месяцев из-за некомпетентности своего управления. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата в президенты вместо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Трампом. На практике сложно исключить победившего на первичных выборах кандидата, если он сам не откажется от участия в гонке.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Читайте также:

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что Путин не угрожает Западу

Байден назвал условие для выхода из президентской гонки

В США могут произойти новые покушения на Трампа
#выборы
#сша
#китай
#человек
#иран
#путин
#байден
#джо байден
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр обороны Сингапура: Зеленский не стремится к мирным переговорам
17 июля 2024, 10:58

В Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путём.
«Зеленский не заинтересован в дипломатическом решении конфликта, о чём он открыто заявляет. Об этом он говорил и на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре», — отметил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь.

Говоря об угрозах безопасности, Хэнь упомянул конфликт в Секторе Газа. Он отметил, что «возмездие со стороны армии обороны Израиля болезненно для всех нас». Также он добавил, что мир вряд ли сможет позволить себе третий театр военных действий в Азии.

Президент РФ Владимир Путин предложил признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как регионы России, а также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Срок полномочий Зеленского истек.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как в стране есть и другие легитимные органы власти. Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и отверг мирные предложения Москвы.

Читайте также:

«Полностью угробили»: полковник ВСУ назвал армию Украины «концлагерем»

«Война близка»: Дуда дерзко выразился в адрес РФ

ВАРПЭ: Прибалтийские страны хотят оставить Европу без российской рыбы
#конфликт
#владимир путин
#запрет
#крым
#министр
#дмитрий песков
#днр
#лнр
#зеленский
#киев
#рф
#переговоры
#сингапур
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Полностью угробили»: полковник ВСУ назвал армию Украины «концлагерем»
Полковник ВСУ Свитан: армию Украины превратили в концлагерь
17 июля 2024, 10:56

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Киев превратил украинскую армию в концлагерь, об этом сообщил полковник ВСУ Роман Свитан, информацию публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам украинского военного, власти вмешиваются в дела военнослужащих своими решениями, чем только усугубляют ситуацию.
«Из армии сейчас сделали концлагерь. Концлагерь работать не будет. Концлагерь сделали тогда, как сняли механизм военной юстиции, практически полностью ее угробили... То есть убрали систему обратной связи, убрали определенный контроль военных над военными», — сказал Свитан.

Ранее сообщалось, что многие украинцы хотят прекращения огня с учетом требований России, поддерживая позицию главкома ВСУ Сырского.

Читайте также:

«Изнанка» показала видео удара по автобусам ВСУ на полигоне под Харьковом

Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#украина
#армия
#новости
#киев
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что Путин не угрожает Западу
17 июля 2024, 10:41

Фото: сайт Кремля

В ЕС обеспокоены тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Америки, так как он не придерживается радикальных позиций по отношению к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Reuters.
«На Мюнхенской конференции Вэнс сказал, что Путин не является экзистенциальной угрозой для Европы», — указано в материале.

По его словам, Соединенные Штаты Америки и Европа не смогут обеспечить Киев боеприпасами, которые необходимы для победы над РФ. В ЕС это вызывает серьезные опасения. Представитель Социал-демократической партии Олафа Шольца Нильс Шмид заявил, что Вэнс занимает еще более радикальную позицию по Украине, чем Трамп. Он хочет прекратить военную поддержку.

С начала специальной военной операции западные союзники щедро снабжают украинскую армию своим вооружением. Однако ранее Запад уточнял, что это оружие может быть задействовано только на поле боевых действий, но никак не для ударов по территории РФ, сейчас же эти ограничения предлагается снять.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также:

«Изнанка» показала видео удара по автобусам ВСУ на полигоне под Харьковом

Журналистка из Нидерландов оценила влияние санкций на ассортимент в магазинах Москвы

Помощник Трампа Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине
#оружие
#европа
#план
#ограничения
#ес
#днр
#лнр
#запад
#путин
#киев
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Война близка»: Дуда дерзко выразился в адрес РФ
Лидер Польши Дуда: победа РФ на Украине может привести к войне с блоком НАТО
17 июля 2024, 10:15

Фото:Sputnik/РИА Новости/Анатолий Кирияк

Победа РФ в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. Такое заявление изданию Wirtualna Polska сделал польский лидер Анджей Дуда.
«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — сказал Дуда, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.

Российские власти заявляли, что поставки помощи Украине только затягивают конфликт, но не решают его, поэтому грузы с иностранными вооружениями станут законной целью для российских войск.

Москва готова к мирным переговорам, но только после того, как в Киеве выполнят определенный ряд условий.

Читайте также:

Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной

Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной

NYT: Украина намерена завершить военный конфликт с Россией переговорами
#россия
#украина
#война
#сво
#нато
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВАРПЭ: Прибалтийские страны хотят оставить Европу без российской рыбы
17 июля 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном рыбном промысле, желают получить конкурентное преимущество. Тем самым они хотят оставить европейских потребителей без российской рыбы.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Такая политика прибалтийских государств может привести к дефициту и росту цен на рынке Евросоюза, добавил он.

Президент ВАРПЭ подчеркнул, что все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период сезонных запретов голословны. Добыча рыбы в России жёстко регламентируется, а уловы контролируются. Заявления о том, что действия российских рыбаков угрожают популяциям промысловых рыб делаются прибалтами исключительно с целью вытеснения России из мирового рыбного хозяйства, уверен Зверев.

В реальности конкурентов из стран Балтии заботит исключительно собственная прибыль, продолжил он. Их компании только выиграют от повышения цен в ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать на европейский рынок и возникнет дефицит, заключил президент ВАРПЭ.

Читайте также:

Правительство РФ одобрило запрет на вылов рыбы Великобританией в Баренцевом море

Аксёнов: Ограничения в Керченском проливе не помешают рыболовам

США пытаются добиться запрета экомаркировки для российской рыбы
#рынок
#политика
#президент
#продукция
#компании
#дефицит
#ес
#рыба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф