AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
Сообщается, что сотрудники Федерального бюро расследований изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.
Его одноклассники рассказали, что он был умным, но замкнутым человеком. Носил странную одежду, а также маску после окончания пандемии коронавируса. Его политические взгляды также неясны. Отмечается, что он пожертвовал демократам в день присяги Байдена $15, хотя был зарегистрирован как республиканец.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.
ФБР предупреждает о возможной «мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Его одноклассники рассказали, что он был умным, но замкнутым человеком. Носил странную одежду, а также маску после окончания пандемии коронавируса. Его политические взгляды также неясны. Отмечается, что он пожертвовал демократам в день присяги Байдена $15, хотя был зарегистрирован как республиканец.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.
ФБР предупреждает о возможной «мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова