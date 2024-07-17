Песков: При Трампе сохранялся диалог, несмотря на многие ограничения

Фото: сайт Кремля
Во время президентства Дональда Трампа сохранялся диалог между Россией и США. Хотя и в то время существовало множество ограничений.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя предложение кандидата в президенты США смягчить санкции в отношении России, он отметил, что Москва считает эти ограничения нелегитимными с точки зрения международного права.
Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что эти санкции подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений в целом. Вдобавок любые ограничения носят обоюдоострый характер и наносят ущерб и тем, против кого они вводятся, и тем, кто является инициатором их введения, заключил Песков.
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Александр Бойцов