Думская комиссия по этике не сочла оскорбительными слова Ильтякова о «рожалке»

Валентина Терешкова (Фото: kremlin.ru)
Комиссия Государственной думы по этике отреагировала на запрос депутата Ксении Горячевой. Ей показался оскорбительным призыв её коллеги Александра Ильтякова рожать до тех пор, пока «рожалка» работает.
Об этом сама Горячева написала в своём телеграм-канале. Глава думской комиссии Валентина Терешкова прислала оскорблённой в лучших чувствах законодательнице официальный ответ, в котором изложено мнение депутатов, не увидевших в словах Ильтякова никакого негатива.
Горячева с мнением комиссии не согласилась и призвала россиян активнее участвовать в выборах, чтобы не видеть потом в Думе персонажей, подобных Ильтякову. Привлекались ли к обсуждению филологи и лингвисты, не уточняется.
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«Высказывания (...) Ильтякова (...) являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке», — сообщила космонавт и блюстительница этики и этикета в нижней палате российского парламента.
Горячева с мнением комиссии не согласилась и призвала россиян активнее участвовать в выборах, чтобы не видеть потом в Думе персонажей, подобных Ильтякову. Привлекались ли к обсуждению филологи и лингвисты, не уточняется.
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Александр Бойцов