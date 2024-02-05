«Дурак или демократ»: Трамп предположил, кто мог бы проголосовать за проект по Украине

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Только дурак или демократ мог бы проголосовать за новый проект, представленный американским правительством по Украине, с таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп на своей странице Truth Social.
5 февраля Сенат Соединённых Штатов выдвинул новый законопроект, объединивший средства на помощь Украине и на защиту американской границы. Всего планируется выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых будут направлены в помощь Вооружённым силам Украины. Документ ждёт подписи американского Конгресса.
По его словам, Америке необходим отдельный проект по защите границ, который не будет привязан ни к какой иностранной помощи.
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«Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект», — заявил Трамп.
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Евгения Парфентьева