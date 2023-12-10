В США предостерегли от поддержки желания Киева вернуть Крым

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По мнению издания American Conservative, поддержка желания Украины вернуть Крым со стороны США может быть источником мирового конфликта, утверждает автор публикации Брэдли Девлин.
Он особо отмечает высказывание бывшего полпреда США в ООН Никки Хэйли, которая в ходе дебатов между кандидатами от Республиканской партии высказала мнение о необходимости помочь Украине вернуть Донецк, Луганск и Крым.
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