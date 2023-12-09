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Представитель крымских татар назвал идеи Киева о захвате полуострова утопией

09 декабря 2023, 20:04
Фото: istockphoto/VvoeVale

Фото: istockphoto/VvoeVale

Киевские власти продолжают муссировать тему якобы существующих у них каких-то неведомых «наработок», применение которых просто вынудить Россию покинуть Крым. Известный общественный деятель крымско-татарской общины Заур Смирнов назвал такие идеи утопическими, а потому невыполнимые.

В разговоре с РИА Новости он с недоумением подчеркнул, что уже во всём мире ситуация с Крымом ясна до предела; даже некоторые западные СМИ в клише с географических карт указывают его как российский регион. И только украинские оголтелые «патриоты» продолжают лелеять какие-то невнятные и фантастические планы, рассказывают о них друг другу, потому что очевидно, что больше им никто не поверит. Наверное, киевские чиновники и военные таким образом себя утешают, потому что ситуация на фронте и в целом в стране довольно кислая, предположил представитель крымско-татарской диаспоры.

Заур Смирнов посоветовал представителям киевских политических властей и военного руководства позаботиться прежде всего не о крымчанах, которые вовсе не скучают по почти развалившей полуостров Украине, а о своей дальнейшей судьбе. Ведь после окончания СВО они немедленно будут наказаны как военные преступники, в том числе и за преступления, совершённые против Крыма.

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В Раде рассказали об отправке ограниченно годных призывников в штурмовики
Депутат Рады Костенко: ограниченно годных солдат ВСУ отправляют в штурмовики
10 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал на YouTube-канале НТА, что штурмовые подразделения ВСУ пополняются ограниченно годными призывниками.
По его словам, несмотря на то, что военкоматы направляют таких бойцов на штабные и тыловые должности, на практике командиры зачастую используют их для выполнения боевых задач.

Костенко выразил мнение, что такое использование ограниченно годных призывников негативно сказывается на притоке добровольцев, готовых вступить в ряды вооруженных сил.

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#мнение
#всу
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Названы особенности «экстремально опасного» истребителя
В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С
10 декабря 2023, 01:56

Фото: iStock/Richard Fox

В истребителе Су-35С российского производства теперь разместили топливные баки в фюзеляже и на консолях крыла, позволяющие достичь новую рекордную дальность полета более 3500 километров. О таких особенностях самолета рассказали в «Ростехе», назвав его «экстремально опасным».
В госкорпорации подчеркнули, что благодаря новой конструкции топливных баков, керосин внутри них стабилизируется при перегрузках благодаря использованию специального пенополиуретана.

Отмечается, что за исключением малозаметности, Су-35С по своим характеристикам соответствует истребителям пятого поколения. Этот самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, способные работать на сверхзвуковых скоростях без необходимости включения форсажа. Также он оснащен авионикой пятого поколения.

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#самолет
#пилоты
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Зеленского заподозрили в новом маневре
Джонсон: Зеленский просил у Остина и Блинкена гарантий безопасности для побега
09 декабря 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский просил помощи на случай побега у американских политиков во время их визитов. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Redacted.
Джонсон отметил, что президент Украины хочет получить от США гарантии, а не только обещания. Бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что на данный момент президент Украины сталкивается с проблемами из-за конфликтов с генералом ВСУ Валерием Залужным. По мнению Джонсона, Залужный обладает преимуществом в данной ситуации, так как на его стороне украинские военнослужащие.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.

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#вс рф
#владимир зеленский
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GT: Украинский конфликт дошёл до стадии, когда обычно начинают переговоры
09 декабря 2023, 19:32

Фото: istockphoto/sb2010

Сейчас в зоне украинского конфликта развивается ситуация некоего перехода. На таком этапе вооружённых столкновений, как правило, уже можно думать о начале мирных переговоров.
Такое мнение высказал в военный аналитик в своей статье для издания The Global Times. В материале делается вполне логичный вывод  невозможности нового контрнаступления либо продолжения старого. Причиной этого является то, что летняя компания этого года привело ВСУ и всю Украину в целом к огромным издержкам, как финансовым, так и чисто физическим и эмоциональным, считает эксперт.

В публикации приводится в пример главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сам признал, что ситуация на поле боя зашла в тупик. К тому же разногласия в Конгрессе США по поводу продолжения оказания Киеву финансовой помощи могут в конечном итоге что американская поддержка союзника полностью прекратится. Автор статьи видит в этм отчсётливый сигнал о возможности начала мирных переговоров, причём в ближайшее время.

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#сша
#эксперт
#мнение
#поддержка
#всу
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МО РФ сообщило об ударе по местам производства боеприпасов для РСЗО на Украине
09 декабря 2023, 16:27

Фото: iStock/0

В Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.
Отмечается, что в сообщении говорится о поражении производства боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». В ведомстве уточнили, что все объекты были поражены, а цели достигнуты.

Напомним,  президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#владимир путин
#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
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Вооружённые украинские военкомы штурмом взяли термальный комплекс в Закарпатье
09 декабря 2023, 15:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Толпа украинских военных устроила массовый штурм бальнеологического курортного комплекса «Косино» в Закарпатье. Оказывается, сотрудники военкоматов Незалежной ворвались в термальную лечебницу для того, чтобы вручить пациентам повестки.
По информации, гуляющей по украинским социальным сетям, отели, горные курорты и санатории активно используются уклонистами, которые скрываются от мобилизации, передает «Царьград». Как правило, подобные заведения курируются местными чиновниками и олигархами, которые за определенную мзду защищают постояльцев от посягательств военкомата.

Хотя местные жители не исключают того, что подобные слухи о конкретных санаториях и прочих лечебно-курортных учреждениях распространяют владельцы таких же отелей и клиник, чтобы устранить конкурентов. После того, как в Киеве признали ограниченно годным инвалида ампутанта, не придётся даже удивляться тому, что военкомы просто решили вполне логичным забирать постояльцев из санаториев: раз их уже подлечили, значит могут пригодиться в окопах. То, что «маски-шоу» в балаклавах и с автоматами может напугать пожилых людей, женщин и детей, которых по традиции много в подобных заведениях, украинским служакам, конечно, не приходит в голову.

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#курорты
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#украина
#киев
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Express: Запад не отправит корабли ВСУ из-за боязни их перехвата Россией
09 декабря 2023, 15:28

Фото: istockphoto/Dovapi

Вооружение Киева военными кораблями выглядит заманчиво как для Украины, так и для её западных союзников. Проблема лишь в том, что для этого судам предстоит пройти через Чёрное море и международные воды, где эсминцам или линкорам ВМФ России ничего не стоит их перехватить.
Об этом заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. В разговоре с представителями украинского сетевого издания Express.co.uk эксперт отметил, что предоставление Киеву в настоящее время крайне маловероятно. Именно потому, что они скорее всего поступят в распоряжение Военно-морских сил Российской Федерации. США и их партнеры по НАТО совершили уже немало странных поступков в ходе украинского конфликта, но снабжать недруга боевой техникой — чересчур даже для них, заметил Мендоса.

Киев всё настойчивее просит о скорейшей поставке истребителей F-16. Военное и политическое руководство страны весьма обеспокоено подавляющим превосходством российских Су-35. А недавний вояж реактивных самолётов в зону Персидского залива показал миру, что начался мощный геополитический сдвиг. Ведь раньше на Ближнем Востоке можно было увидеть только западные истребители и бомбардировщики.

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#сша
#эксперт
#страны
#нато
#киев
#истребители
#украина
#корабль
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Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
МО РФ: ВС России нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ для РСЗО
09 декабря 2023, 15:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные нанесли групповой удар по местам производства снарядов ВСУ для РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что имеются в виду производства боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Сообщается, что все необходимые цели были достигнуты. 

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении.  Для осуществления этой операции было задействовано 3 группы военнослужащих. По словам собеседника РИА Новости, было уничтожено 9 солдат противника.

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#военные
#операции
#днр
#всу
#вс рф
#россия
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Боец ВС РФ сообщил, что военные ВСУ уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска
ТАСС: солдаты ВСУ уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска
09 декабря 2023, 14:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские солдаты на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики навязывают близкий стрелковый контакт. Об этом ТАСС сообщил один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, которая работает в районе Артемовска.
Командир с позывным Ламбер отметил, что на их участке периодически украинские боевики сдаются, однако, как правило, в процессе боя, когда понимают, что у них нет никаких шансов. Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия подчеркнул, что отдельные украинские бсолдаты проявляют стойкость и срадаются до последнего.

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.

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