Представитель крымских татар назвал идеи Киева о захвате полуострова утопией

Фото: istockphoto/VvoeVale
Киевские власти продолжают муссировать тему якобы существующих у них каких-то неведомых «наработок», применение которых просто вынудить Россию покинуть Крым. Известный общественный деятель крымско-татарской общины Заур Смирнов назвал такие идеи утопическими, а потому невыполнимые.
Заур Смирнов посоветовал представителям киевских политических властей и военного руководства позаботиться прежде всего не о крымчанах, которые вовсе не скучают по почти развалившей полуостров Украине, а о своей дальнейшей судьбе. Ведь после окончания СВО они немедленно будут наказаны как военные преступники, в том числе и за преступления, совершённые против Крыма.
Читайте также:
В ЛНР хотят выставить Украине иск за ущерб, нанесенный ВСУ
СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года
Экс-посол США Тейлор: Киеву без помощи НАТО придется отказаться от территорий
Александр Бойцов