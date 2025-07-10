Le Monde: Павлу Дурову разрешили выезжать из Франции
Основателю Telegram Павлу Дурову с 10 июля разрешено выезжать за пределы Франции. Французская прокуратура смягчила условия судебного контроля, ранее наложенного на бизнесмена. Об этом информирует газета Le Monde.
Однако свобода передвижения Дурова ограничена: ему разрешены поездки только в ОАЭ, где проживают его родственники и расположены офисы Telegram. Срок его пребывания в Дубае также ограничен – не более 14 дней. Перед каждой поездкой Дуров будет обязан уведомлять следственного судью о своих планах.
В компании Telegram позитивно восприняли это решение суда. Представители компании выразили надежду, что к концу года может быть снято и требование о регулярном возвращении во Францию каждые две недели.
В июне стало известно, что Дуров отказался отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, отправленное после разоблачения Дуровым попытки Парижа повлиять на президентские выборы в Румынии.
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