Дурову разрешили выехать из Франции
Власти Франции 10 ноября полностью отменили ограничения на передвижение бизнесмена Павла Дурова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Теперь основатель Telegram сможет свободно покидать страну и не обязан отмечаться в полицейском участке.
Ранее, 24 августа 2024 года, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле‑Бурже после прибытия частным самолетом из Азербайджана. 28 августа прокуратура Парижа выдвинула ему шесть обвинений, в том числе в отказе сотрудничать с властями и соучастии в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.
Его отпустили из-под стражи, но оставили под судебным надзором. В марте 2025 года часть ограничений сняли.
