Дурову разрешили выехать из Франции

Bloomberg: с Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
Павел Дуров (Фото: РИА Новости/Евгений Полойко)

Власти Франции 10 ноября полностью отменили ограничения на передвижение бизнесмена Павла Дурова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.



Теперь основатель Telegram сможет свободно покидать страну и не обязан отмечаться в полицейском участке.

Ранее, 24 августа 2024 года, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле‑Бурже после прибытия частным самолетом из Азербайджана. 28 августа прокуратура Парижа выдвинула ему шесть обвинений, в том числе в отказе сотрудничать с властями и соучастии в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.

Его отпустили из-под стражи, но оставили под судебным надзором. В марте 2025 года часть ограничений сняли.

Никита Кротов

