Дурову разрешили выехать из Франции

13 ноября 2025, 17:44

Bloomberg: с Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции

Павел Дуров (Фото: РИА Новости/Евгений Полойко)

Власти Франции 10 ноября полностью отменили ограничения на передвижение бизнесмена Павла Дурова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.