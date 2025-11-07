«Друг Павла Дурова» Роман Новак и его жена Анна погибли в ОАЭ после похищения
В Объединенных Арабских Эмиратах убили Романа Новака, известного криптотрейдера, и его супругу Анну. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Молодые люди исчезли около месяца назад. Родные забили тревогу, когда не смогли выйти на связь с ними. Последний раз телефон мужчины подавал сигнал 4 октября в ЮАР.
Позже выяснилось, что Новак и его жена стали жертвами похитителей. Злоумышленники требовали крупный выкуп за их освобождение, но собрать деньги не удалось. В итоге преступники расправились с парой. Полиция задержала подозреваемых, которые являются гражданами России. Их планируют доставить в Санкт-Петербург для дальнейшего расследования.
Роман ранее привлекал внимание, обманув инвесторов на сумму около 500 миллионов долларов. Среди пострадавших оказались бизнесмены из Китая и стран Ближнего Востока. Он позиционировал себя как «друг Павла Дурова», создателя мессенджера Telegram.
