«Друг Павла Дурова» Роман Новак и его жена Анна погибли в ОАЭ после похищения

07 ноября 2025, 09:17

В ОАЭ убили криптомошенника Романа Новака и его жену Анну

Павел Дуров (Фото: Telegram-канал @durov)

В Объединенных Арабских Эмиратах убили Романа Новака, известного криптотрейдера, и его супругу Анну. Об этом пишет Telegram-канал Shot.