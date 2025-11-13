Работники Starbucks объявили бессрочную забастовку в разгар праздничного сезона
Сотрудники американской сети кофеен Starbucks начали бессрочную забастовку. Об этом сообщает CNBC.
Акция стартовала 13 ноября — в день традиционных распродаж Red Cup Day, одного из самых прибыльных событий для компании. В протесте участвуют около тысячи бариста из 65 заведений в 40 городах США. Организатором выступил профсоюз Workers United, который требует улучшения условий труда, повышения зарплаты и заключения коллективного договора. Работники угрожают сделать акцию самой масштабной в истории компании, если руководство не пойдет на уступки.
В Starbucks заявили, что предлагают лучшую работу в розничной торговле со средней ставкой свыше 30 долларов в час, и обвинили профсоюз в нежелании вести переговоры, отметив, что он представляет лишь 4% сотрудников сети.
