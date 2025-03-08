«Два альфа-самца»: стало известно, что происходит между Трампом и Маском

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом и политиком Илоном Маском назревает публичный конфликт, так как оба желают развития и доминирования. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его словам, предприниматель хочет получить еще большую свободу действий, а американский лидер удерживает его в узде.
«Трамп и Маск — два выраженных альфа-самца с похожей манерой видения дел. И оба хотят доминировать. <…> Очень скоро это может перерасти в публичный конфликт. <…> Одеяло в один момент разорвётся. И уйти, по всей видимости, придётся Маску. Трамп, конечно, напрягает американскую бюрократию, но к Маску у них непереносимость на уровне ДНК», — пояснил аналитик в беседе c RT.В свою очередь политолог и экономист Василий Колташов раскрыл, какие последствия ждут мировую экономику после решения Трампа создать стратегический резерв биткоина. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что таким образом глава США пытается уйти от проблемного доллара и безумно подорожавшего золота, а также справиться с инфляцией.
«Инфляция, которую мы наблюдаем в США, очень показательная. Она вышла из-под контроля примерно шесть-восемь месяцев назад. Американские продукты не конкурентоспособны. А инфляция, видимо, будет продолжаться. Эта инфляция подготовлена огромной денежной эмиссией, заимствованиями денег у федерального резерва», — считает экономист.Читайте также:
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