Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М

Власти Германии за первое полугодие 2024 года одобрили продажу оружия на общую сумму в 5,6 миллиарда евро. Об этом сообщили в Минэкономики ФРГ на запрос депутата бундестага Севим Дагделен из партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».