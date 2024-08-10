Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М

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Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли в небо истребители НАТО по тревоге из-за появления в воздушном пространстве российского самолёта Ил-20М. Соответствующее заявление войск опубликовано на из странице в соцсети Х.
Отмечается, что истребители поднялись из Лаги (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания на севере ФРГ), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного моря вблизи Балтийского моря. Они сопроводили патрульный самолёт морской авиации России Ил-20М.
В ВВС Германии отметили, что российское судно двигалось с нарушением плана полётов и не поддерживало связи с авиадиспетчерскими службами района.
Однако телеканал NTV сообщил, что самолёт ВКС РФ не нарушал законы, поскольку находился в международном воздушном пространстве.
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В ВВС Германии отметили, что российское судно двигалось с нарушением плана полётов и не поддерживало связи с авиадиспетчерскими службами района.
Однако телеканал NTV сообщил, что самолёт ВКС РФ не нарушал законы, поскольку находился в международном воздушном пространстве.
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Анастасия Чинкова