Немецкие истребители НАТО сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем

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Немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию неба над Балтийским морем, были подняты в небо, а после сопроводили якобы российский военный самолет-разведчик Ил-20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ВВС Германии. Отмечается, что нарушивший воздушное пространство самолет передвигался без плана полета и транспондера.
«Наши силы быстрого реагирования из Латвии были активированы сегодня для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера. Наши немецкие истребители Eurofighter, в частности, сопроводили российский самолет-разведчик (Ил-20) над Балтийским морем», — заявили в ВВС ФРГ.Месяц назад ВВС Германии сообщали об идентичном случае, когда истребители Eurofighter были экстренно подняты в воздух, а после якобы сопроводили сразу пять российских самолетов.
В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Данил Пономарев