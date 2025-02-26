Два человека обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Владимир Зеленский
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* обогнали Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты социологического опроса компании Socis за февраль.
По итогам исследования, большинство украинцев доверяют Залужному. В его поддержку высказались 73,7% респондентов. Следом за ним идёт Буданов*, которому доверяют 51,3% опрошенных.
При этом Зеленского поддержали лишь 39,6 % граждан. При этом не доверяют политику 57% жителей Украины.
Следующее, четвертое место в рейтинге занял бывший президент страны, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*. Ему доверяют 21,8% участников опроса, а не доверяют – 74%.
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При этом Зеленского поддержали лишь 39,6 % граждан. При этом не доверяют политику 57% жителей Украины.
Следующее, четвертое место в рейтинге занял бывший президент страны, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*. Ему доверяют 21,8% участников опроса, а не доверяют – 74%.
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*внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова