Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Президент Колумбии Густаво Петро выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского, назвав его действия «глупостью». Об этом пишет РИА Новости.
В своем посте в социальной сети Х он прокомментировал недавнее соглашение между Украиной и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов, заявив, что это решение демонстрирует манипуляции со стороны западных европейцев.
Петро отметил, что западные страны находятся в замешательстве и не понимают, куда движутся — к «Гитлеру или в никуда». Он подчеркнул, что в результате текущих событий Украина рискует стать зависимой от американских интересов, что вызывает его серьезные опасения.
Во вторник Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в ближайшие недели для подписания соглашения о минеральных ресурсах с Дональдом Трампом, которое может состояться 28 февраля.
Читайте также:
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына
Спецпосланник Трампа Келлог уверен в скором окончании украинского конфликта
Петро отметил, что западные страны находятся в замешательстве и не понимают, куда движутся — к «Гитлеру или в никуда». Он подчеркнул, что в результате текущих событий Украина рискует стать зависимой от американских интересов, что вызывает его серьезные опасения.
Во вторник Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в ближайшие недели для подписания соглашения о минеральных ресурсах с Дональдом Трампом, которое может состояться 28 февраля.
Читайте также:
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына
Спецпосланник Трампа Келлог уверен в скором окончании украинского конфликта
Дарья Осипова