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Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Колумбии Густаво Петро выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского, назвав его действия «глупостью». Об этом пишет РИА Новости.
В своем посте в социальной сети Х он прокомментировал недавнее соглашение между Украиной и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов, заявив, что это решение демонстрирует манипуляции со стороны западных европейцев.

Петро отметил, что западные страны находятся в замешательстве и не понимают, куда движутся — к «Гитлеру или в никуда». Он подчеркнул, что в результате текущих событий Украина рискует стать зависимой от американских интересов, что вызывает его серьезные опасения.

Во вторник Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в ближайшие недели для подписания соглашения о минеральных ресурсах с Дональдом Трампом, которое может состояться 28 февраля.

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#всу
#киев
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
Протоиерей Павленко: ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов
26 февраля 2025, 07:18

Фото: iStock/Popescu Marius

Протоиерей Украинской Православной Церкви (УПЦ) Андрей Павленко сообщил о печальной ситуации на фронте, связанной с использованием храмов украинскими боевиками. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Павленко, боевые действия привели к тому, что храмы становятся точками прикрытия для ВСУ. Отмечается, что пулемёт работает из алтаря храма. Солдаты ВСУ прокопали под храмом туннель.

«В поле залезают в него, а в алтарь установили пулемёт, ходят и стреляют», — рассказал священник.

Он также привел пример собора в Купянске, который используется для наводки и других целей. По его словам, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить. Павленко подчеркнул, что восстановление храмов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына
26 февраля 2025, 06:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Как рассказала жительница Курахово Лариса Борисова, ей пришлось прятаться от украинских беспилотников во время похорон своего сына. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Святого нет у Украины - видеть, что я закапываю своего сына, хороню людей, и все равно раза четыре я пряталась, чтобы не погибнуть. Это дроны все время били и били», — рассказала агентству Лариса.

По словам жительницы, сын ее погиб вместе с товарищами от удара беспилотником ВСУ. Дрон атаковал троих людей возле храма. Женщине пришлось три дня добираться до места гибели сына, чтобы его похоронить.

Курахово был освобожден российской армией 6 января этого года. Город расположен в менее 50 километрах от Донецка. Данный населенный пункт является крупнейшим в юго-западной части ДНР.

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Спецпосланник Трампа Келлог уверен в скором окончании украинского конфликта
26 февраля 2025, 04:59

Фото: iStock/IherPhoto

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что конфликт в стране завершиться в скором времени. Об этом политик заявил в ходе своего интервью телеканалу Fox News.
«Я абсолютно уверен и доверяю ему (Дональду Трампу) в том, что эта война закончится в скором времени», — поделился Келлог.

Ранее Дональд Трамп поделился ориентировочной суммой сделки с Украиной по добыче редкоземельных металлов в стране. По словам американского лидера, объем средств этого проекта может составлять один триллион долларов.

К тому же Трамп согласился с мнением о необходимости размещения миротворцев на Украине. Президент США отметил, что данный контингент должен устраивать все стороны.

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В Раде озвучили кандидатов Путина на пост президента Украины
Дубинский: Кандидатами Путина на пост главы Украины стали Медведчук и Залужный
26 февраля 2025, 04:44

Фото: iStock/sandsun

По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, у российского лидера Владимира Путина есть два кандидата на пост президента Украины. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Я так понял, у Путина теперь два кандидата на должность президента Украины - Медведчук и Залужный», — пишет Дубинский в своем telegram-канале.

Виктор Медведчук является лидером движения «Другая Украина». Валерий Залужный ранее занимал пост главнокомандующего Вооруженными силами страны. Теперь он на должности посла Украины в Великобритании.

«Радио 1» писало, что по словам Владимира Путина, на сегодняшний день Владимир Зеленский имеет в два раза ниже рейтинг у населения Украины, чем Валерий Залужный. К тому же российский лидер назвал нулевыми шансы главы киевского режима победить на будущих выборах главы государства.

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В Краснодарском крае повреждены жилые дома в результате атаки дронов ВСУ
26 февраля 2025, 04:29

Фото: iStock/NiseriN

В Краснодарском крае получили повреждение жилые дома после атаки украинских беспилотников в ночь на 26 февраля. Об этом пишет Shot.
«Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА ВСУ», — сообщают в telegram-канале.

На данный момент известно о выбитых стеклах в частном доме в станице Старотитаровской. Также в результате налета дронов повреждена крыша домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе, после атаки БПЛА, загорелся частный дом, пожар в котором удалось быстро потушить. К тому же обломки беспилотника упали возле частного дома и повредили хозяйственную постройку в селе Джигинка под Анапой. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадавших в результате происшествия нет.


Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупреждал о массированной атаке украинских дронов на Крымский мост или Краснодарский край. На первом вводили временное ограничение на движение транспорта.

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Над Черным морем уничтожено четыре украинских беспилотника. Ранее о массированном налете предупреждал Рогов
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