Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с Белым домом в Вашингтоне

Фото: istock / Diy1
В Вашингтоне, неподалеку от Белого дома, два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, в том числе один полицейский, сообщает газета Washington Post (WP).
«Один из офицеров парковой полиции США и еще один человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в среду в округе Колумбия», — отмечается в статье.Инцидент случился в центре города всего в пяти кварталах от Белого дома. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Читайте также:
В Ингушетии силовики ликвидировали боевика, который открыл стрельбу
В Петербурге спустя месяц задержали школьника за стрельбу по учительнице
Неизвестные открыли стрельбу у отделения банка в центре Москвы
Артем Кузьмин