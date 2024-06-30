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В городе Грайворон Белгородской области два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в двух квартирах были выбиты окна. Кроме того, одна машина была поражена осколками.
В ночь с на 29 июня Гладков сообщил, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В частности, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. В результате нападения были повреждены крыша и навес дома, а также крыша гаража и забор.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В ночь с на 29 июня Гладков сообщил, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В частности, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. В результате нападения были повреждены крыша и навес дома, а также крыша гаража и забор.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов