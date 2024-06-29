В российском регионе объявили об опасности атаки беспилотников

Фото: iStock/aapsky
В Курской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – предупредил он.
Ранее российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Госдуме заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь
Системы ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью
Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами
Александр Климов