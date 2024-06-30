В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины, сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.
В частности, сигналы слышны в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.
В ночь на 27 июня на Украине прогремел ряд взрывов. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз. В Полтавской области и еще 12 регионах раздавалась воздушная тревога.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В ночь на 27 июня на Украине прогремел ряд взрывов. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз. В Полтавской области и еще 12 регионах раздавалась воздушная тревога.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов