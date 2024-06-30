Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

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В Воронежской области объявили опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей региона сохранять спокойствие.
Ранее российская система ПВО сбила ряд беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Ликвидированные устройства относились к самолетному типу.
Кроме того, беспилотник был сбит над Суражским районом Брянской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – отметил глава региона.
Ранее российская система ПВО сбила ряд беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Ликвидированные устройства относились к самолетному типу.
Кроме того, беспилотник был сбит над Суражским районом Брянской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов