Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку

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В среду американские конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона подать в отставку, передает РИА Новости.
Они указали на его одобрение дополнительной помощи Украине в апреле и предполагаемую угрозу поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в октябре.
Масси заявил, что Джонсон не подходит для роли серьезного спикера и не следует американской конституции. Грин отметила, что Джонсон уже разделяет полномочия спикера с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом и предупредила, что продолжение его деятельности на посту спикера может угрожать большинству республиканцев в палате после выборов в октябре 2024 года.
Она также сообщила о планируемом голосовании по отставке Джонсона на следующей неделе.
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Масси заявил, что Джонсон не подходит для роли серьезного спикера и не следует американской конституции. Грин отметила, что Джонсон уже разделяет полномочия спикера с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом и предупредила, что продолжение его деятельности на посту спикера может угрожать большинству республиканцев в палате после выборов в октябре 2024 года.
Она также сообщила о планируемом голосовании по отставке Джонсона на следующей неделе.
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Артем Кузьмин