Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов

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Возможность помогать Украине в формате займов, которая сейчас обсуждается в Палате представителей США, является попыткой пустить пыль в глаза. С таким заявлением выступил конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри, написав пост в соцсети X.
Как утверждает Перри, американский президент будет иметь возможность списать долги Украины. Конгрессмен обратил внимание, что спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон, поддерживающий инициативу о займах, ставит интересы США «на последнее место».
Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос предложил способ получения военной помощи от США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Кредит для Украины – это лишь пыль в глаза. Эта (инициатива) позволяет президенту списать до 50% выделяемых средств после ноября 2024 года, а оставшуюся половину – после 1 января 2026 года», – написал Перри.
Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос предложил способ получения военной помощи от США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак