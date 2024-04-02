Конгрессмен Масси призвал США покинуть НАТО

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Соединенным Штатам необходимо покинуть НАТО, заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси в своем аккаунте в соцсети X.
«Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения — прим. ред.) остальные 49 штатов», — написал Масси.
В американском штате Гавайи находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор. При этом штат не подпадает под действие статьи Устава НАТО о коллективной обороне. То есть, если на Гавайи будет совершено нападения, эта статья не будет задействована. Об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Госдепа.
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Бернст Ю.