Конгрессмен пришёл в маске Путина на слушание по импичменту Байдена

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Член палаты представителей демократ Джаред Московиц надел маску президента России Владимира Путина на слушания в конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена. Об этом сообщают американские СМИ.
Отмечается, что сын президента Хантер Байден не явился на слушания, но уже успел оправдаться, заявив, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции. Также он упомянул о российской дезинформационной кампании, которая якобы развёрнута против президента США.
Журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен написал в своих соцсетях, что Московиц надел маску Путина специально, чтобы акцентировать внимание на попытке республиканцев внести элемент российской дезинформации в слушания.
Издание The Hill, комментируя действия Московица, подчеркнуло, что так конгрессмен «поблагодарил» коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования против Байдена.
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Журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен написал в своих соцсетях, что Московиц надел маску Путина специально, чтобы акцентировать внимание на попытке республиканцев внести элемент российской дезинформации в слушания.
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Анастасия Чинкова