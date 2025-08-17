Два штата направили бойцов Нацгвардии в Вашингтон

17 августа 2025, 12:06

Огайо с Южной Каролиной направили бойцов Нацгвардии в Вашингтон

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Губернаторы Южной Каролины и Огайо объявили о направлении подразделений национальной гвардии в Вашингтон в поддержку распоряжения президента Дональда Трампа об «установлении правопорядка» в столице.