Два штата направили бойцов Нацгвардии в Вашингтон
Губернаторы Южной Каролины и Огайо объявили о направлении подразделений национальной гвардии в Вашингтон в поддержку распоряжения президента Дональда Трампа об «установлении правопорядка» в столице.
Генри Макмастер санкционировал отправку 200 гвардейцев из Южной Каролины, которые будут оказывать содействие федеральным ведомствам в исполнении президентского указа. Глава Огайо Майк Деуайн пообещал направить ещё 150 военнослужащих Национальной гвардии.
Ранее, в понедельник, Трамп объявил о ряде мер: переход столичной полиции под прямое федеральное управление, переброска национальной гвардии в округ Колумбия и возможное применение вооружённых сил при необходимости. По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, силы гвардии начнут прибывать в Вашингтон в ближайшие недели и останутся там на срок, который сочтёт нужным президент.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в ответ на эти инициативы жители столицы регулярно выходят на стихийные протесты.
