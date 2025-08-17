Визит делегации США в Индию 25–29 августа отменён из-за санкций

17 августа 2025, 01:33

США отменили шестой раунд торговых переговоров с Индией из-за санкций за нефть

Фото: Istock/wildpixel

Американские торговые переговорщики не приедут в Индию 25–29 августа, отменив шестой раунд переговоров по двустороннему соглашению на фоне санкций за закупки российской нефти.