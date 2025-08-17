Визит делегации США в Индию 25–29 августа отменён из-за санкций
Американские торговые переговорщики не приедут в Индию 25–29 августа, отменив шестой раунд переговоров по двустороннему соглашению на фоне санкций за закупки российской нефти.
Индийский телеканал NDTV сообщил, что стороны сохраняют контакты, но новая дата встречи не определена. Причиной переноса стали дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары, введённые Дональдом Трампом 6 августа за поддержку экономики России через импорт нефти. Общий размер тарифов достиг 50%, а их вступление в силу 27 августа совпадало с датой переговоров.
МИД Индии назвал санкции несправедливыми и пообещал защищать национальные интересы, указав на двойные стандарты Запада: ЕС и США продолжают торговлю с Россией, но давят на Нью-Дели. Ключевым спорным пунктом остаётся требование Вашингтона открыть индийский рынок для американских сельхозпродуктов, что угрожает малым фермерам.
Переговоры могут возобновиться в сентябре – премьер-министр Нарендра Моди планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. При этом поставки российской нефти в Индию сократились всего на 3% после санкций.
