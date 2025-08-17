В Белом доме высмеяли репортаж NPR о секретных документах с саммита на Аляске

В Белом доме высмеяли репортаж NPR о секретных документах с саммита на АляскеБелый дом отверг обвинения в нарушении норм безопасности после обнаружения документов в отеле Анкориджа, назвав их «обеденным меню» и высмеяв репортаж NPR как несерьёзный.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Национальное общественное радио США (NPR) опубликовало несколько страниц обеденного меню, назвав это нарушением безопасности.
«Именно из-за такой самопровозглашенной расследовательской журналистики их никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков», — подчеркнула Келли в комментарии для ABC News.
Документы с пометками Госдепартамента были обнаружены 16 августа в принтере отеля Hotel Captain Cook в Анкоридже. Согласно NPR, в них содержались: расписание саммита, списки делегаций РФ и США с фонетической транскрипцией русских имён (включая «Мистер Президент ПУ-тин»), детали отменённого обеда в честь Путина (меню: филе-миньон, палтус, крем-брюле) и информация о планируемом подарке Трампа — статуэтке белоголового орла.