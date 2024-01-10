«Две конкретные вещи»: Зеленский выдвинул НАТО жёсткие требования

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Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул к НАТО два конкретных требования, во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
«Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — потребовал Зеленский.
При этом, ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что стратегия, которую члены Североатлантического альянса и Евросоюза спланировали против России, оказалась провальной. Он напомнил, что Запад упорно пытался сломить российскую экономику санкциями, в чём потерпел поражение, снабжал украинские войска оружием, однако, на линии боевого соприкосновения Россия продолжает удерживать лидирующие позиции.
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Евгения Парфентьева