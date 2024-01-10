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Стратегия Запада на Украине не работала с самого начала, а сейчас её провал стал окончательно понятен, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей статье для газеты Pravda.
«Она провалилась. Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России», — прокомментировал ситуацию Фицо.Он также подчеркнул, что в настоящий момент контроль над ситуацией на Украине полностью находится в руках России. В то же время, все попытки Запада разрушить российскую экономику также оказались провальными. Санкции только укрепили самостоятельность рубля.
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