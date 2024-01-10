«Всё равно ничего не смогут»: Американский эксперт сделал неутешительный прогноз о ВСУ

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У Вооружённых сил Украины не получится изменить ситуацию в свою пользу в 2024 году, об этом заявил отставной американский полковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
«Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать», — прокомментировал ситуацию Дэвис.
По словам американского военного, украинским войскам всё равно не удастся победить российскую армию, в то время как иссякающей западной помощи хватит только на то, чтобы поддерживать ситуацию на линии боевого соприкосновения в том виде, в котором она есть сейчас, но никак не предпринимать попыток к наступлению.
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Евгения Парфентьева