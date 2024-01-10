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«Всё равно ничего не смогут»: Американский эксперт сделал неутешительный прогноз о ВСУ

Дэвис: ВСУ не смогут изменить ситуацию в свою пользу в 2024 году
10 января 2024, 16:52
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У Вооружённых сил Украины не получится изменить ситуацию в свою пользу в 2024 году, об этом заявил отставной американский полковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
«Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать», — прокомментировал ситуацию Дэвис.

По словам американского военного, украинским войскам всё равно не удастся победить российскую армию, в то время как иссякающей западной помощи хватит только на то, чтобы поддерживать ситуацию на линии боевого соприкосновения в том виде, в котором она есть сейчас, но никак не предпринимать попыток к наступлению.


Дэвис также отметил, что нынешней ситуации на Украине можно было бы избежать, если бы западные лидеры, как и обещали, соблюдали бы Минские соглашения.

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#украина
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Итальянский суд освободил участника ополчения Донбасса Бертолини
10 января 2024, 16:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд в Италии освободил арестованного за участие в ополчении Донецкой Народной Республики Алессандро Бертолини. Об этом рассказал его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла.
По словам юриста, суд над его подзащитным пройдет в упрощённом порядке. Сам Шалла доволен, что его клиент получил минимальное наказание, передает РИА Новости. Предварительное заседание по делу состоялось в Генуе. Судья рассмотрел документы, предоставленные стороной защиты, и назначил упрощённый порядок ведения процесса. Адвокат также добавил, что в обычном порядке рассмотрение дела могло бы затянуться ещё на год, а Бертолини всё это время провёл бы за решёткой. Теперь же суд отпустил его на свободу.

29-летний Бертолини был задержан сразу по прибытии на родину. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий с 2016 года и принимал участие в вооружённом конфликте. Адвокат предоставил доказательства неучастия своего клиента в боевых действиях. По сообщению итальянских газет, Бертолини получил два года условного срока.

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Иран разработал для России новейший ударный дрон
Sky News: Иран разработал новый ударный дрон для России
10 января 2024, 16:28

Фото: iStock/quantic69

Иран разработал для российских военных новый ударный дрон и уже готовится к передаче баллистических ракет. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, речь идет о беспилотнике «Шахед-107». Он описывается как разведывательный и одновременно взрывоопасный БПЛА. По предварительным данным, он может быть оснащен технологиями для поиска боевых целей на подобие западных РСЗО. Он может преодолевать расстояние около 1500 км, также его можно запускать с транспортного средства.

Также есть информация, что иранский дрон может передавать видео в реальном времени, что позволяет его использовать в качестве разведывательного.
«Сообщения о разработке нового типа дрона скорее всего, правда, и у Киева есть огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых типов дронов», - рассказал изданию украинский источник.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Волгоградскую область
Бочаров: в Волгоградской области сбит беспилотник ВСУ
10 января 2024, 16:17

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Волгоградской области силами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет», - написал Бочаров в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Над Воронежской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник. По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, объект был замечен в воздушном пространстве региона около 14:30 по московскому времени. Системы ПВО атаковали БПЛА самолётного типа и сбили его.

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Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли два села в Брянской области
10 января 2024, 16:01

Фото: istockphoto/victorass88

Украинские террористы обстреляли село Левашовка Севского района и село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. В общей сложности по населённым пунктам было выпущено более 14 снарядов.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале он написал, что пострадавших в результате обстрелов, к счастью нет. По словам губернатора, в посёлке Левашовка повреждения получили два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение, а также административное здание местного сельскохозяйственного предприятия.

В посёлке Азаровка частичные повреждения получил один жилой дом. В настоящее время продолжается осмотр территорий, подвергшихся обстрелу. На местах работают оперативные службы.

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ВС РФ разбомбили украинские цеха сборки беспилотников
Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов по сборке БПЛА для ВСУ
10 января 2024, 15:53

Фото: iStock/vladj55

Российские бойцы поразили склад боеприпасов ВСУ и два цеха по сборке дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, ВС РФ также удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В министерстве также сообщили, что в общей сложности было поражено 113 артподразделений ВСУ.

Также стало известно об очередной попытке Киева нанести удар по российской территории с использованием БПЛА. Средствами ПВО дрон ВСУ уничтожен над Воронежской областью. Жертв и разрушений на земле удалось избежать. Прежде сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над Саратовской областью. ВСУ выпустили дрон минувшей ночью. В результате инцидента никто не пострадал.

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#сво
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Минобороны: Над Воронежской областью уничтожен украинский беспилотник
10 января 2024, 15:42

Фото: istockphoto/aapsky

Пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Над Воронежской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, объект был замечен в воздушном пространстве региона около 14:30 по московскому времени. Системы ПВО атаковали БПЛА самолётного типа и сбили его. Последствия от падения обломков на землю в настоящее время уточняются.

Не сумев добиться каких-либо заметных успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, атакуя при помощи дронов и ракетных ударов мирные города и объекты на территории России. В Белгороде сигнал ракетной угрозы не отменяется с 5 января. В целях безопасности в городе и приграничных районах не проводились традиционные ночные рождественнские богослужения.

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#белгород
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Риттер: Конец украинского конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году
10 января 2024, 15:32

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение о том, что Россия закончит СВО только на тех условиях, которые будет диктовать сама.
При этом, считает эксперт, конфликт на Украине может завершится уже в этом году.

«Полторы тысячи российских патриотов ежедневно идут в добровольцы, чтобы служить в зоне специальной военной операции. Лично я считаю, что конец этого конфликта мы, вероятно, увидим уже в этом году», — прокомментировал в беседе с RT Риттер.

Вместе с тем, он отметил, что силы противника иссякают, ВСУ слабеют, а структура самой Украины как государства уже разрушается.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказывал мнение о том, что нынешний лидер США Джо Байден не пригоден для президентства из-за возраста и немощности.

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В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине
Эксперт Меркурис: РФ нанесла колоссальный ущерб ПВО Украины ракетными ударами
10 января 2024, 15:21

Фото: iStock/vadimrysev

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что три массированных российских ракетных удара привели к катастрофическим последствиям для украинской ПВО. Об этом Меркурис сообщил в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, ВС РФ нанесли сильнейший ущерб системе противовоздушной обороны, так что Западу будет крайне тяжело это исправить. Меркурис подчеркнул, что принятой тактикой российская армия осложняет жизнь промышленности Украины.

Аналитик добавил, что ракетные удары, которые наносятся по всей украинской территории, истощают способность западных союзников поддерживать Киев. Он заключил, что в США постепенно приходят к осознанию того, что российская победа неизбежна.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил в своей программе в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит.

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Группа украинских пограничников перешла на российскую сторону
Рогов: Пятеро украинских пограничников перешли на сторону ВС РФ
10 января 2024, 14:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пятеро украинских пограничников перешли на сторону российских военных. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией, Владимир Рогов.
«Брошенные командованием, видя безысходность своего положения - 10 дней без воды и еды, они сохранили себе жизнь, связавшись с Русской Армией по "Волге"», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российская сторона укрыла сдавшихся в плен украинских военных возможного артобстрела со стороны ВСУ. Также им была предоставлена медицинская помощь и питание.

Рогов отметил, что за последний месяц это уже вторая группа украинских пограничников, которая приняла решение сдаться в плен армии России. Он напомнил о частоте 149.200 по которой украинские военные могут вызвать Волгу и остаться живыми.

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