В Евросоюзе опасаются обратного эффекта от конфискации российских активов

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В Евросоюзе опасаются, что после заложения российских замороженных активов исчезнет возможность их возвращения в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. Об этом пишет газета Financial Times.
Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность перевода процентов, причитающихся по замороженным российским активам, для использования в качестве залогов для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Киеву.
Неназванный европейский чиновник сообщил изданию, что в случае скорого завершения конфликта приобретённые западными странами в ходе помощи Украине долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Такое развитие событий, по его мнению, является довольно сложным и дорогостоящим.
Чиновник объяснил, что в ходе проведения мирных переговоров Россия может потребовать возвращения её замороженных активов в обмен на территориальные уступки Украине. Если же активы будут заложены, то осуществить эту сделку не получится.
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Неназванный европейский чиновник сообщил изданию, что в случае скорого завершения конфликта приобретённые западными странами в ходе помощи Украине долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Такое развитие событий, по его мнению, является довольно сложным и дорогостоящим.
Чиновник объяснил, что в ходе проведения мирных переговоров Россия может потребовать возвращения её замороженных активов в обмен на территориальные уступки Украине. Если же активы будут заложены, то осуществить эту сделку не получится.
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Анастасия Чинкова