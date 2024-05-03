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В Евросоюзе опасаются обратного эффекта от конфискации российских активов

FT: ЕС опасается, что после заложения активов РФ не сможет их вернуть
03 мая 2024, 10:07
Фото: iStock/Jorisvo

Фото: iStock/Jorisvo

В Евросоюзе опасаются, что после заложения российских замороженных активов исчезнет возможность их возвращения в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. Об этом пишет газета Financial Times.
Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность перевода процентов, причитающихся по замороженным российским активам, для использования в качестве залогов для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Киеву.

Неназванный европейский чиновник сообщил изданию, что в случае скорого завершения конфликта приобретённые западными странами в ходе помощи Украине долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Такое развитие событий, по его мнению, является довольно сложным и дорогостоящим.



Чиновник объяснил, что в ходе проведения мирных переговоров Россия может потребовать возвращения её замороженных активов в обмен на территориальные уступки Украине. Если же активы будут заложены, то осуществить эту сделку не получится.

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#евросоюз
#россия
#активы
#переговоры
#украина
В Финляндии предложили «отрезать» Калининград от России
Финский политик Аалтола предложил закрыть доступ России к Калининграду
03 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Belikart

Директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.
По его словам, помехи в работе навигационных систем исходят из России и, в частности, от Калининградской области, расположенной на берегу Балтийского моря. Политик задался вопросом, почему бы не запретить или хотя бы ужесточить доступ России к региону, если происходит вмешательство в авиаперелёты прибалтийских государств.

Ранее главы министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обвинили Россию в подавлении навигационной системы GPS и созданию помех для работы авиасообщения в этом регионе.

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#калининград
#россия
#финляндия
#политика
#навигация
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Стало известно, кто возглавит правительство Запорожской области
«Ъ»: председателем правительства Запорожской области станет Ирина Гехт
03 мая 2024, 10:17

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Первый вице-губернатор Челябинской области, бывший сенатор Ирина Гехт в ближайшее время возглавит правительство Запорожской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что политик уже приступила к исполнению новых обязанностей, но пока официально не покинула пост челябинского вице-губернатора.

Гехт сменит на посту председателя Запорожской области экс-вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в новом российском регионе около двух лет.

Один из источников издания сообщил, что официальная информация о назначении Гехт на новую должность появится ближе к середине мая.

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#запорожская область
#правительство
#политика
#пост
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В Киеве заявили, что не смогли установить контакты с администрацией Telegram
03 мая 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Киевские власти не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram. Об этом заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада».
По его словам, чтобы штрафовать сервис, необходимо понимать где он находится. В настоящее время известно лишь о штаб-квартире мессенджера, которая находится в Дубае. Установить официальные контакты не удалось, пояснил Коваль.

Он также призвал украинцев «осторожно» пользоваться Телеграмом, отметив, что к нему имеют доступ более 70% страны.

Прежде Украины обсуждала с ЕС возможность частичной блокировки мессенджера в стране. СБУ направила ряд запросов об ограничении доступа к каналам. Заявление якобы находится на рассмотрении.

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#украина
#страны
#сервис
#переговоры
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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
03 мая 2024, 08:54

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Он отметил, что повреждения также получили складские помещения и газопровод. Где именно расположены объекты, которые были повреждены, не уточняется.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что на территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. В городе был зафиксирован ракетный прилет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газопровод
#взрывы
#всу
#рф
#херсон
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Пентагон: США следят за ситуацией на базе в Нигере, где находятся войска РФ
03 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Вашингтон следит за ситуацией на авиабазе в Нигере, где находятся российские войска. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что российские военные прибыли на авиабазу в Нигер, где также находятся американские бойцы. По словам главы Пентагона, у россиян нет доступа к технике США, так как они находятся в другом корпусе. При этом Остин отметил, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией.

Отметим, что в марте власти Нигера приняли решение о разрыве договора о сотрудничестве с США, после чего в страну прибыли российские инструкторы.

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#сша
#военные
#соглашение
#ес
#нигер
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В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона
Вице-спикер парламента Крыма Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ
03 мая 2024, 08:33

Фото: iStock/SimonLukas

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях ввода французских войск на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам РФ. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же участь.

По мнению вице-спикера, французский лидер стремится любой ценой втянуть народ Франции в прямой военный конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.

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#франция
#военные
#конфликт
#президент
#макрон
#рф
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Премьер Грузии отказался от визита в США
Премьер Кобахидзе отменил визит в США из-за требования к закону об иноагентах
03 мая 2024, 08:07

Фото: istock / Denis Kabanov

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение отказаться от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе был приглашен с визитом в Америку с тем условием, что парламент страны приостановит рассмотрение законопроекта об иноагентах. Послу США было разъяснено, что осуществление визита с таким условием не соответствует духу партнерства.

До этого посол США в Грузии Робин Данниган заявил, что власти Грузии отказались от недавнего приглашения посетить США.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента. 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

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#сша
#закон
#посол
#министр
#парламент
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Стало известно, что спасет Украину
Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: переговоры могут спасти Украину
03 мая 2024, 07:28

Фото: istock /JARAMA

Друзья Украины должны не разжигать конфликт поставками оружия, а поспособствовать мирным переговорам с РФ. Об этом заявил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Он отметил, что нужно попытаться достичь мира путем переговоров, а не оружием. По его словам, без мирного урегулирования конфликта Украина может уменьшиться в размерах. Страны Запада обманули Украину, сделав эту страну полем боя за геополитические интересы, заключил Шуленбург.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Украине в соответствии с международным правом. По его словам, власти США рассматривают проведение переговоров в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. В частности, речь идёт о суверенитете, территориальной целостности и независимости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
#оон
#переговоры
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Новое оружие РФ может превратить в руины сразу несколько городских кварталов
Die Welt: новое «ужасное» оружие РФ ТОС-3 «Дракон» превращает кварталы в руины
03 мая 2024, 07:11

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, РФ разрабатывает новое оружие для прорыва — ТОС-3 «Дракон». Об этом пишет издание Die Welt.

В статье отмечается, что прототип огнеметной системы ТОС-3 впечатляет тем, что каждая его пусковая установка может запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Издание утверждает, что это оружие прорыва. «Дракону» не способны противостоять даже бункеры. Кроме того, один залп может превратить в руины несколько городских кварталов.

Также указано, что ТОС-3 может выпускать ракеты на расстояние до 15 километров. Это позволяет ей быть неуязвимой для FPV-дронов ВСУ. Шасси у ТОС-3 будет гусеничным, что позволяет машине преодолевать бездорожье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Россия добилась прорыва под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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