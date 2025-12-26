Две страны в Азии договорились о перемирии

26 декабря 2025, 18:22

Thai PBS: Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии на 72 часа с 27 декабря

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

Таиланд и Камбоджа договорились о временном перемирии в зоне пограничного конфликта. Об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник, близкий к секретариату Генерального пограничного комитета.