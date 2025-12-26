Две страны в Азии договорились о перемирии
Таиланд и Камбоджа договорились о временном перемирии в зоне пограничного конфликта. Об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник, близкий к секретариату Генерального пограничного комитета.
Власти стран согласовали предварительные условия введения режима прекращения огня. Он начнет действовать 27 декабря и продлится 72 часа. В течение этого времени стороны планируют наблюдать за соблюдением договоренностей. Любое продление должен одобрить Совет национальной безопасности Таиланда.
Напомним, столкновения с применением стрелкового оружия на границе Таиланда и Камбоджи начались 7 декабря. На следующий день таиландская армия заявила об артиллерийском обстреле своих позиций с камбоджийской стороны. В ответ ВВС Таиланда атаковали военные объекты на территории Камбоджи.
