СМИ сообщили о новых жертвах столкновений Таиланда и Камбоджи
Число погибших тайских военнослужащих в пограничном конфликте с Камбоджей возросло до восьми. Об этом сообщает портал Khaosod English.
Ранее издание информировало о шести жертвах. Согласно последней публикации в соцсети X, на официальной странице вооружённых сил Таиланда подтверждено сообщение о гибели восьмого солдата.
Эскалация напряжённости произошла в минувшие выходные. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, после чего ВВС Таиланда нанесли удары по военным объектам противника.
Обострение связано с началом временной демаркации границы на спорных участках. 19 ноября министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит приказал привести войска на границе в состояние полной боеготовности. Около 200 камбоджийских семей, проживающих на этой территории, будут вынуждены покинуть свои дома.
