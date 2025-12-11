СМИ сообщили о новых жертвах столкновений Таиланда и Камбоджи

11 декабря 2025, 05:54

Восемь тайских военных погибли при вооруженном столкновении с Камбоджей

Фото: istockphoto / Zeferli

Число погибших тайских военнослужащих в пограничном конфликте с Камбоджей возросло до восьми. Об этом сообщает портал Khaosod English.