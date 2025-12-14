14 декабря 2025, 08:03

Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины против Таиланда и Камбоджи, если те не остановят боестолкновения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).





Американский лидер созвонился с лидерами обеих стран и сделал им соответствующее предупреждение. Он отметил, что именно тарифы остаются эффективным инструментом его внешней политики.

«Я только что, 10 минут назад, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей. Я сказал: «Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», — заявил Трамп.