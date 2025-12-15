Таиланд перекрыл поставки топлива в Камбоджу из-за обострения конфликта
Таиланд перекрывает поставки топлива и стратегических грузов в Камбоджу в связи с эскалацией приграничного конфликта. Подробности приводит The Nation.
По данным издания, после обострения ситуации на границе Таиланд обратился ко всем нефтетрейдерам с просьбой остановить экспорт энергоресурсов в Камбожду. В итоге поставки топлива сократились «на 100%» с июля 2025 года.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины против Таиланда и Камбоджи, если те не прекратят боевые действия. Об этом он предупредил лидеров стран в ходе телефонного разговора. До этого также сообщалось, что число погибших тайских военнослужащих в пограничном конфликте возросло до восьми.
