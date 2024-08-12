Движение «Другая Украина» обратилось к ООН с требованием признать нелегитимность режима президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель совета движения Виктор Медведчук в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Он заявил, что преступный режим Зеленского фактически проводит геноцид украинцев, попирая права и свободы граждан и уничтожая государственность и суверенитет Украины. Итогом политики Зеленского стало то, что страну покинула половина населения, экономика оказалась практически полностью разрушенной, а мужчин отлавливают сотрудники ТЦК (территориальный центр комплексации, аналог военкомата на Украине) и отправляют в зону конфликта.
В связи со всем этим «Другая Украина» направило заявления Генсеку ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Председателю Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису.
Также Медведчук указал на то, что Зеленский полностью уничтожил оппозицию в стране и преследует инакомыслие, поэтому сейчас на Украине остаётся только одна организация, выступающая за мир и прекращение конфликта, – это «Другая Украина».
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В связи со всем этим «Другая Украина» направило заявления Генсеку ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Председателю Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису.
Также Медведчук указал на то, что Зеленский полностью уничтожил оппозицию в стране и преследует инакомыслие, поэтому сейчас на Украине остаётся только одна организация, выступающая за мир и прекращение конфликта, – это «Другая Украина».
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Анастасия Чинкова