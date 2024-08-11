Нападение со стороны боевиков ВСУ на приграничье в Курской области стало самым рискованным решением главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет издание The Times. Обозреватели считают, что Зеленский отчаянно пытается поменять представление о поражении киевского режима в конфликте.
«Учитывая проблемы Украины с кадрами и ресурсами, они [командование ВСУ] колебались. Но Зеленский отчаянно стремится перевернуть представление, что Украина проигрывает свою войну», — сказано в материале.Британские публицисты отметили, что Зеленский сильно рискует. По мнению американского офицера Дэнниела Дэвиса, ситуация под Курском не изменит положение дел, а может лишь отсрочить неизбежное.
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Никита Кротов