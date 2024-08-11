Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Британии посчитали атаку ВСУ под Курском самым рискованным решением Зеленского

В Британии посчитали атаку ВСУ под Курском самым рискованным решением Зеленского

The Times: нападение ВСУ под Курском стало рискованным решением Зеленского
11 августа 2024, 17:05

Нападение со стороны боевиков ВСУ на приграничье в Курской области стало самым рискованным решением главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет издание The Times. Обозреватели считают, что Зеленский отчаянно пытается поменять представление о поражении киевского режима в конфликте.


«Учитывая проблемы Украины с кадрами и ресурсами, они [командование ВСУ] колебались. Но Зеленский отчаянно стремится перевернуть представление, что Украина проигрывает свою войну», — сказано в материале.

Британские публицисты отметили, что Зеленский сильно рискует. По мнению американского офицера Дэнниела Дэвиса, ситуация под Курском не изменит положение дел, а может лишь отсрочить неизбежное.

Читайте также:

В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области

Захарова о ситуации под Курском: «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать»

Командир «Ахмата» рассказал об уничтоженной технике боевиков ВСУ под Курском
#россия
#украина
#сво
#война
#курская область
#всу
#владимир зеленский
#новости
В США указали на странную деталь в нападении ВСУ под Курском
Джонсон: напавших под Курском боевиков ВСУ не укомплектовали полностью
11 августа 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Напавших под Курском боевиков ВСУ укомплектовали не полностью, что говорит об их последних силах. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, они называют их бригадами, но это едва ли батальон. <…> Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом», — уточнил Джонсон.

Американский аналитик добавил, что Украине не хватает людей, причем людей обученных. Помимо этого, боевики не располагают логистикой, чтобы поддерживать военный натиск.

«Они потратили некоторые из своих лучших войск, как сообщается, на этот, действительно, бесполезный промах», — заключил бывший силовик.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что противник испытывает технический дефицит, поэтому пытается эвакуировать подбитую технику.

Читайте также:

«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области

Сырский выложил фото и высказался про «продолжение операции»

В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#курская область
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области
Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению дронами техники ВСУ в Курской области
11 августа 2024, 17:40

Фото: iStock/Diy13

Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщил боец подразделения с позывным Псих, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, в данный момент целей достаточно много. Он добавил, что Курская область будет освобождена.

Уточняется, что для поражения украинской техники бойцы «Ахмата» используют беспилотники. В их числе — новые дроны «Борз», которые были получены для выполнения этих задач.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Сырский выложил фото и высказался про «продолжение операции»

Командир «Ахмата» рассказал об уничтоженной технике боевиков ВСУ под Курском

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой
#рамзан кадыров
#всу
#курская область
#дроны
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отчаянно хотел жить»: Поддубный дал первое интервью после ранения
Журналист Поддубный вспомнил огонь и отчаянное желание жить при атаке ВСУ
11 августа 2024, 17:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Военкор Евгений Поддубный дал первое интервью после ранения во время атаки со стороны боевиков ВСУ. Оно опубликовано в Telegram-канале журналиста «России 1» Евгения Попова.
«Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить», — сказал Поддубный.

В среду, 7 августа, в сети стала появляться информация о возможной гибели Поддубного, однако позже выяснилось, что журналист отделался сильными ожогами. Его отправили в Курскую областную больницу. Затем были данные о стабильно тяжелом состоянии Поддубного, которого перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве.

За несколько часов до сообщений о гибели военкора, он писал, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных граждан, атакуя заправки.

Читайте также:

Сырский выложил фото и высказался про «продолжение операции»

В Британии посчитали атаку ВСУ под Курском самым рискованным решением Зеленского

В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#журналист
#новости
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский выложил фото и высказался про «продолжение операции»
Главком ВСУ Сырский опубликовал фото с картой и заявил о «продолжении операции»
11 августа 2024, 17:26

Главком ВСУ Александр Сырский опубликовал в социальной сети снимок, сделанный, предположительно в штабе.
На фотографии Сырский изображен рядом с картой, на которой ему на что-то указывает другой украинский военный. Сырский подписал кадр как «продолжаем операцию».

Украинские средства массовой информации пишут, что речь, по их мнению, идет об атаках на Курскую область.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области в Чечне

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Жители Курска рассказали о падении ракеты ВСУ на жилой дом
#жилой операции
#режим
#всу
#кадыров
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: общие потери ВСУ в Курской области составили до 1 350 боевиков
11 августа 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли под Курском с 6 августа до 1350 единиц живой силы, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник лишился 23 бронетранспортеров и 29 танков.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял … 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и десять орудий полевой артиллерии», — доложили там.

Ранее сообщалось, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров готов принять беженцев из-под Курска в своем регионе при необходимости. Политик отметил, что без поддержки не остается никто, включая военных. По словам Кадырова, он лично следит за происходящим в Курской области.

Читайте также:

Командир «Ахмата» рассказал об уничтоженной технике боевиков ВСУ под Курском

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Известно, чем кончится для ВСУ их нападение под Курском
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области в Чечне
Глава Чечни Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области
11 августа 2024, 16:13

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер отметил, что он лично следит за ситуацией в регионе. По словам Кадырова, для более четырех тысяч эвакуированных отправили порядка 20 тонн продуктов, а также вещи первой необходимости.

Глава Чечни добавил, что поддержку получают и чеченские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Бойцы обеспечены необходимой техникой, оружием и продовольствием, заключил Кадыров.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
#курская область
#рамзан кадыров
#чечня
#вещи
#военные
#участок
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16
У ВВС РФ появилась новая ракета, которая сможет противостоять истребителям F-16
11 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/TebNad

В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом сообщил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка ВКС РФ, передает «Звезда».
Уточняется, что название усовершенствованной ракеты пока не раскрывается, но в будущем она может преподнести определенные «сюрпризы» для противника. По словам летчика, «появятся истребители F-16 — появятся и новые средства противодействия».

Военный заключил, что у усовершенствованной ракеты повышенная точность.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М

В России оценили влияние поставок F-16 Украине на обстановку в зоне СВО

Стало известно, какое российское оружие может уничтожить F-16 в небе над Украиной
#ракеты
#истребители
#всу
#вс рф
#ракета
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир «Ахмата» рассказал об уничтоженной технике боевиков ВСУ под Курском
Апты Алаудинов: в Мартыновке за сутки ликвидировали 14 единиц бронетехники ВСУ
11 августа 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Мартыновке под Курском боевики ВСУ за сутки потеряли 14 единиц бронетехники, доложил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Противник старается вытащить как можно больше подбитых машин на свою территорию для последующего восстановления», — говорится в публикации.

Генерал-майор добавил, что противник испытывает технический дефицит, поэтому делает акцент на эвакуации техники.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию Agence France-Presse, что боевики ВСУ напали на Курскую область с целью растянуть российские силы, а также дестабилизировать ситуацию в РФ.

Украинские неонацисты напали на российские территории 6 августа. Бои продолжаются.

Читайте также:

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Известно, чем кончится для ВСУ их нападение под Курском

Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ
11 августа 2024, 15:22

Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков

Телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с Минобороны России увеличилось после атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам телеведущего, крайне важно, что после событий в Курской области поток возрос. Соловьев добавил, что число добровольцев увеличилось, так как это «не только вопрос материального вознаграждения, но в первую очередь отношение к родине».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области
#операции
#режим
#всу
#минобороны
#украина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф