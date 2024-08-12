В Британии рассказали о решающей роли Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область

Роль украинского лидера Владимира Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область была решающей, так как он оказывал постоянное давление на генералов. Об этом в статье для Sunday Times написал научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.