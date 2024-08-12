Роль украинского лидера Владимира Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область была решающей, так как он оказывал постоянное давление на генералов. Об этом в статье для Sunday Times написал научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.
По словам Кларка, ключевое участие Зеленского в летнем контрнаступлении далеко не секрет на Украине. Уточняется, что командующие ВСУ колебались из-за проблем с военными и ресурсами.
Эксперт добавил, что решение о наступлении на Курскую область стало самым рискованным для Зеленского за все время противостояния. Эта атака не переломит ход конфликта и является нерациональным способом использования военных ресурсов, заключил Кларк.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Эксперт добавил, что решение о наступлении на Курскую область стало самым рискованным для Зеленского за все время противостояния. Эта атака не переломит ход конфликта и является нерациональным способом использования военных ресурсов, заключил Кларк.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова