Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) показывает, что президент Украины Владимир Зеленский и его «покровители из НАТО» готовы пойти на все, чтобы ввергнуть мир в хаос, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он подверг украинского лидера резкой критике на своей странице в социальной сети X.
«Нанеся удар по Энергодару, украинские войска вызвали пожар в системе охлаждения ЗАЭС. Хочется верить, что на этот раз катастрофы удалось избежать, но это был новый шаг на пути к катастрофе», – предупредил Филиппо, призвав остановить Североатлантический альянс и защитить мир.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к деэскалации и переговорам на Украине на фоне атаки ВСУ на ЗАЭС.
В ночь на 11 августа ЗАЭС подверглась атаке украинского беспилотника, в результате чего возник пожар в помещениях системы охлаждения.
Предположительно, беспилотник был запущен из Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время город находится под контролем украинского режима.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.
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Александр Климов