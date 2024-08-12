Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) показывает, что президент Украины Владимир Зеленский и его «покровители из НАТО» готовы пойти на все, чтобы ввергнуть мир в хаос, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он подверг украинского лидера резкой критике на своей странице в социальной сети X.