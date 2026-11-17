17 ноября 2026, 10:05

Дмитрий Медведев (Фото: пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»)

Генассамблея в Москве объединила представителей более 70 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ЮАР, Мексику, Сербию и Белоруссию, а также представителей ООН и Африканского союза. Участники обсудили противодействие неоколониализму, развитие связей Глобального Юга и укрепление суверенитета.





Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение Генассамблеи Движения и подчеркнул, что Россия поддерживает стремление стран Мирового большинства к суверенитету и осуждает неоколониализм.



Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал успехом провозглашение 14 декабря Международным днём против колониализма и принятие резолюции Генассамблеи ООН.

«Речь идёт, прежде всего, о формировании многополярного миропорядка, противодействии нелегитимным санкциям, соблюдении принципа неделимой безопасности. Рассчитываем, что число сторонников восстановления исторической справедливости будет неуклонно расти, а диалог с ООН — укрепляться», — подчеркнул он.