Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек

12 ноября 2026, 15:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке, опираясь на опыт операции в Алешках. Об этом сообщает РИА Новости.