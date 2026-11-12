Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке, опираясь на опыт операции в Алешках. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент отметил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. По его словам, на разминирование территории у города потребуется пять суток, а работу над организацией он предложил поручить омбудсменам. При этом глава государства подчеркнул, что если украинская сторона считает Константиновку подконтрольной, то она должна обеспечивать безопасность со своей стороны. Гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек он назвал положительным и передал благодарность первой леди США Мелании Трамп за организацию той миссии.
Во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава российской делегации Владимир Мединский и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву из Абу-Даби, где накануне завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Мединский заявил, что стороны стали ближе к миру, но сейчас многое зависит от всех участников процесса.
Ранее гуманитарную миссию провели в Алешках Херсонской области. При участии первой леди США Мелании Трамп Москва и Киев договорились о прекращении огня для доставки помощи и эвакуации мирных жителей. Режим тишины начал действовать 27 октября.
Как уточняла первая леди США, из Алешек вывезли более 750 человек — часть жителей уехала, другие остались и продолжили получать помощь. После завершения операции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый подобный случай требует отдельного рассмотрения, а приоритетом должны оставаться безопасность людей и их гуманитарные потребности.
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