МИД Китая анонсировал встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в формате трехстороннего саммита. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Китая.
Встреча состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября. По предварительной информации, лидеры проведут беседу в последний день мероприятия.
В Москве подтвердили готовность к переговорам. Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона надеется, что трехсторонняя встреча положительно повлияет на всю международную обстановку. Ожидается, что повестка дня будет включать вопросы глобальной стратегической стабильности, региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы урегулирования наиболее острых международных кризисов.
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