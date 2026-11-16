МИД Китая анонсировал встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

16 ноября 2026, 06:57

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в формате трехстороннего саммита. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Китая.