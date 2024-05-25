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«Двойной удар»: США и Китай унизили Зеленского

Bloomberg: США и КНР нанесли двойной удар по Зеленскому идеей о мирном саммите
25 мая 2024, 11:07

Мирная инициатива Бразилии и Китая по конфликту на Украине и отказ президента США Джо Байдена принять участие в мирном саммите в Швейцарии сильно ударили по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой стран против России оказалась провалена менее чем за месяц до саммита по Украине в Швейцарии.

Накануне Бразилия и Китай предложили созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. Одновременно с этим стало известно о том, что Байден не поедет на швейцарскую конференцию.



Сложившаяся ситуация, как пишет издание, бросает тень на все попытки Зеленского обернуть Запад против России.

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#украина
#саммит
«Доходит до прямого насилия»: Володин высказался о политической стратегии США и ЕС
Володин: в основу политики США и ЕС легли угрозы, шантаж и насилие
25 мая 2024, 11:21

Фото: сайт Кремля

Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики США и Евросоюза по отношению к тем, кто не готов слепо им подчиняться. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящее время европейская политика овеяна атмосферой ненависти и пронизана культом насилия по отношению к тем государствам, которые пытаются отстаивать независимую точку зрения, написал Володин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что к такой политической стратегии нельзя относить легкомысленно, оставляя ситуацию лишь на уровне обсуждения и выдвижения заявлений.

По словам спикера Госдумы, инцидентов с травлей имеется довольно много. Достаточно вспомнить Венгрию, Грузия, Сербию, Словакию и Республику Сербскую, входящую в Боснию и Герцеговину.

В заключение Володин призвал расследовать все случаи шантажа, насилия и угроз и наказывать виновников.

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#вячеслав володин
#госдума
#сша
#евросоюз
#политика
#насилие
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Пашинян сообщил, что его вертолет экстренно сел из-за плохой погоды
25 мая 2024, 10:49

Фото: сайт Кремля

Вертолет премьера Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохой погоды. Об этом политик написал в социальной сети.
«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем поездку на машине. Желаю всем хорошего дня», – написал Пашинян.
В прошлое воскресенье, 19 мая, в авиакатастрофе погиб иранский президент Эбрахим Раиси, возвращавшийся со встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также на борту упавшего судна находился руководитель МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Поиск воздушного судна продолжался больше десяти часов с участием специалистов из России и Турции. Кортеж Раиси составлял три вертолета, из которых два долетели успешно.

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#армения
#никол пашинян
#вертолёт
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В Пентагоне сообщили об успешном завершении медпроцедуры Остина
Пентагон: медпроцедура Остина с мочевым пузырем успешно завершилась
25 мая 2024, 10:28

Фото: istockphoto/icholakov

Глава Пентагона Ллойд Остин успешно прошел нехирургическую процедуру в военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Об этом в своем опубликованном заявлении сообщил пресс-секретарь Минобороны США генерал Патрик Райдер.
Отмечается, что процедура длилась 2.5 часа и связана с проблемами мочевого пузыря. По ее завершении, глава американского военного ведомства продолжил исполнять свои обязанности. Сейчас он дома, изменений в его привычном графике не намечается.

До этого сообщалось, что на время процедуры зам Остина Кэтлин Хикс будет и.о. министра обороны США. Кроме того, подчеркивалось, что проблемы с мочевым пузырем не связаны с раковым диагнозом. Это не первый осмотр и госпитализация руководителя Пентагона.

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#сша
#здоровье
#рак
#медицина
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Глава Эстонии сделал заявление о границе с РФ после инцидента с буями
Президент Эстонии Карис: планов закрыть границу с Россией нет
25 мая 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Racide

Эстония не планирует закрывать границу с Россией после инцидента с буями на реке Нарва. Об этом сообщил президент страны Алар Карис, приводит его слова Yle.
Напомним, ранее департамент полиции Эстонии обвинил российских пограничников в том, что они в односторонне порядке якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей.

В ЕС сочли такое положение дел провокацией со стороны РФ и заявили, что будут наблюдать за ситуацией.

Глава Эстонии сообщил, что эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты. Он обосновал свое решение тем, что у некоторых жителей есть родственники на другой стороне. При этом Карис подчеркнул, что быстро закроет границу с РФ в случае такой необходимости.

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#граница
#ес
#эстония
#рф
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Бербок предложили почитать газеты, чтобы не врать о Путине
Депутат Вагенкнехт: Бербок стоит изучить СМИ, чтобы не врать о Путине
25 мая 2024, 09:16

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок почитать высказывания президента России Владимира Путина в СМИ, чтобы не делать ошибочные заявления о политике. Об этом она заявила в своем блоге на YouTube.
Напомним, прежде Бербок обвинила российского президента в нежелании урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Такое заявление она сделала после начала в РФ ядерных учений.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что существует достаточно статей в немецких газетах, в которых говорится, что Путин подтверждает готовность России к мирным переговорам, однако они должны состояться в условиях новых реалий, сложившихся в зоне СВО.

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#германия
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Песков сделал заявление о возможной мобилизации в России
Песков: Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации
25 мая 2024, 08:48

Фото: сайт Кремля

Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Financial Times, в которой говорится, что для сохранения успехов в зоне боевых действий Москве потребуется новая волна мобилизации.
В беседе с журналистами спикер Кремля рассказал, что FT вряд ли понимает реальную картину происходящего в зоне проведения спецоперации. По его словам, набор добровольцев, желающих заключить контракт с Минобороны РФ, продолжается.

Также Песков сослался на слова главы государства, который прежде неоднократно говорил о том, что в настоящее время проведение новой волны мобилизации в РФ не требуется.

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#мобилизация
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В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России
25 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/designer491

Страны-члены G7 продолжают обсуждение вопроса об использовании доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщила , глава министерства финансов США Джанет Йеллен изданию Reuters. По ее словам, переговоры проходят без накладок.
Однако Йеллен отметила, что в ходе консультаций стороны не успеют тщательно проработать все детали плана Большой семерки по использованию российских средств.

Ранее Йеллен обсуждала возможности конфискации активов с министром экономики страны Ле Мэр. Они рассматривали вопрос об использовании активов для долгосрочной помощи Украине, а также затронули тему санкций в отношении РФ.

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#рф
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Боррель потребовал от России объяснить пропажу буев на Нарве
25 мая 2024, 08:02

Фото: istock / sinonimas

ЕС ждет от России пояснений в связи с действиями российских пограничников, которые в одностороннем порядке якобы убрали буи на реке Нарве. Соответствующее заявление Жозепа Борреля опубликовано представительством ЕС в России.
Буи прежде были установлены для демаркации границы, однако некоторое время назад Эстония обвинила Россию в их снятии. Как заявляет Таллин, российские пограничники ночью демонтировали 24 из 50 установленных знаков.

Борель сообщил, что за инцидентом внимательно следит ЕС. Он также заявил, что считает подобные действия России провокацией.

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#россия
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«Предупредил Россию»: в НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке
25 мая 2024, 07:53

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае массированной кибератаки на одного из членов блока, может быть задействована пятая статья устава альянса о коллективной безопасности. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.
Он также отметил, что о применении пятого устава уже была предупреждена Москва. (Пятая статья предусматривает положение, при котором нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех – прим.ред)

Столтенберг добавил, что в случае масштабных кибератак на одну из стран альянса ответ будет не только в киберпространстве, но и других областях.

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