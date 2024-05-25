«Двойной удар»: США и Китай унизили Зеленского

Мирная инициатива Бразилии и Китая по конфликту на Украине и отказ президента США Джо Байдена принять участие в мирном саммите в Швейцарии сильно ударили по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой стран против России оказалась провалена менее чем за месяц до саммита по Украине в Швейцарии.
Накануне Бразилия и Китай предложили созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. Одновременно с этим стало известно о том, что Байден не поедет на швейцарскую конференцию.
Сложившаяся ситуация, как пишет издание, бросает тень на все попытки Зеленского обернуть Запад против России.
Читайте также:
Стало известно, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского
Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»
RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией
Накануне Бразилия и Китай предложили созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. Одновременно с этим стало известно о том, что Байден не поедет на швейцарскую конференцию.
Сложившаяся ситуация, как пишет издание, бросает тень на все попытки Зеленского обернуть Запад против России.
Читайте также:
Стало известно, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского
Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»
RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией
Анастасия Чинкова