«Двойной удар»: США и Китай унизили Зеленского

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок почитать высказывания президента России Владимира Путина в СМИ, чтобы не делать ошибочные заявления о политике. Об этом она заявила в своем блоге на YouTube.