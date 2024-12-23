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«Дьявола вызывать»: Орбану удалось изменить одну важную вещь

Орбан: говорить о мире в Европе было сродни вызову дьявола, но все изменилось
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Еще полгода назад говорить о мирном решении украинского конфликта было сродни вызову дьявола, однако Венгрии удалось изменить эту тенденцию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире телеканала М1.
«Когда мы стали председателем в начале июля, говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя. Но мы это так не оставили, приняли на себя риски этого процесса, постоянно говорили о мире», — рассказал Орбан.

Теперь же он отметил, что на сегодняшний день разговоры о мире звучат везде, хотя еще полгода назад эта тема была под запретом.



Орбан также напомнил о своем предложении о прекращении огня на рождественские праздники, на которое Украина ответила отказом. Однако венгерский премьер отметил, что православное Рождество еще не наступило, и Венгрия пока не сдается получить согласие на временное прекращение огня.

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#рф
The Guardian: Трамп хочет переименовать высочайшую вершину Северной Америки
23 декабря 2024, 08:44

Фото: istockphoto/zzvision

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки после своей инаугурации. Сейчас эта вершина называется Денали.
Об этом намерении будущего хозяина Белого дома пишет газета The Guardian. Гора Денали находится на Аляске в одноимённом национальном парке. Её высота составляет 6 168 метров. В конце XIX века вершину назвали в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Киинли. Однако в августе 2015 года Барак Обама, занимавший тогда пост главы государства, принял решение о переименовании горы.

Трамп заявил, что считает Мак-Кинли великим президентом. Поэтому новая администрация вернёт высочайшей вершине Северной Америки прежнее название, потому что политик этого заслуживает.

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«Воздушные хулиганы»: генерал рассказал о странных действиях западных летчиков
Генерал Кувалдин: западные летчики фотографируются на фоне ракетоносцев РФ
23 декабря 2024, 07:50

Фото: iStock/razihusin

Западные летчики фотографируются на фоне российских ракетоносцев, когда летают над нейтральными водами. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин в интервью газете «Красная звезда».
Кувалдин уточнил, что чаще всего обе стороны ведут себя корректно. Но есть исключения.

«Воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне», — рассказал Кувалдин.

При этом он отметил, что российские пилоты дальней авиации ведут себя с такими летчиками очень осторожно. По словам Кувалдина, у них крепкие нервы, а также уже сформирован довольно большой опыт общения с подобными «гостями» по всему миру.

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Стало известно о планах Путина, совершить зарубежные поездки в январе
Песков: в январе Путин планирует зарубежные поездки
23 декабря 2024, 07:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина запланированы зарубежные поездки в январе 2025 года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«В январе будут. Мы сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства о зарубежных поездках главы государства.

Однако уточнять, куда именно планирует отправиться Путин, он не стал.

Напомним, 22 декабря Владимир Путин встречался с премьером Словакии Робертом Фицо, который прибыл в Москву с визитом. Они обсудили актуальные вопросы мировой повестки. Встреча продлилась несколько часов. По словам Пескова, по итогам переговоров совместных заявлений для СМИ от глав государств не будет. Это была первая встреча Путина и Фицо с 2016 года.

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Фицо приехал в Москву из-за одного решения Зеленского
Фицо: визит в РФ стал реакцией на слова Зеленского о транзите газа
23 декабря 2024, 07:26

Владимир Путин, Роберт Фицо, Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка в Россию стала реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он выступает против транзита российского газа через Украину.
«Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.

Он отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать поставлять газ на Запад. Однако, по словам Фицо, из-за Зеленского после 1 января это будет «практически невозможно».

Премьер Словакии пояснил, что уведомил Брюссель о своей поездке в Москву, и подчеркнул, что проводит многостороннюю независимую политику.
Фицо добавил, что обсудил с российским лидером украинский конфликт, а также отношения между РФ и Словакией, которые он планирует «стандартизировать».

Премьер Словакии встретился с Путиным в Кремле 22 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча проходила в формате «один на один».

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Трамп вновь заявил о желании сделать Гренландию частью США
23 декабря 2024, 06:47

Фото: iStock/murat4art

Избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Свое желание Трамп объяснил тем, что владение Гренландией является целью, направленной на национальную безопасность и свободу во всем мире. Контроль над островом президент назвал абсолютной необходимостью.

Такой комментарий Трамп дал в ответ на свое решение назначить нового американского посла в Дании. По его мнению, новый представитель США прекрасно справится с тем, чтобы представлять интересы Штатов в скандинавской стране.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. До 1953 года остров являлся колонией Дании.

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#сша
#трамп
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Трамп: Маск не станет президентом США, так как рожден в ЮАР
23 декабря 2024, 06:16

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства, так как родился в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.
Такое заявление Трамп сделал в ходе своего выступления в городе Финикс, штат Аризона. Своими словами он отреагировал на сухи, что Маск заменил его на посту президента. Трамп отметил, что это невозможно, так как миллиардер родился не в США, а в ЮАР.

Илон Маск появился на свет в столице Южно-Африканской Республики Претории в 1971 году. По завершению обучения в школе он сначала переехал в Канаду, а потом в США. Согласно законодательству Соединенных Штатов, пост главы государства может занимать только тот, кто родился на территории США.

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Политолог Озер: Путин и Трамп приостановят членство Украины в НАТО
23 декабря 2024, 06:01

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Глава России Владимир Путин и избранный президент США Доналд Трамп договорятся о приостановке членства Украины в НАТО на длительный срок. Об этом заявил турецкий политолог Энгин Озер.
Как отметил эксперт, будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня. Данное соглашение будет подразумевать длительную приостановку членства Украины в НАТО.

Также Озер отметил, что членство Украины в Евросоюзе наоборот ускорят. К тому же турецкий политолог допустил размещение иностранных сил на украинской линии фронта.

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Трамп хочет сделать миллиардера Файнберга заместителем министра обороны США
23 декабря 2024, 02:43

Фото: iStock/icholakov

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны. Информация об этом появилась в распространенном заявлении будущего главы государства.
«Стивен Файнберг будет служить в качестве заместителя министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим», — заявил Трамп.

Как отметил президент, Файнберг уже возглавлял группу советников по разведке во время первого срока Трампа. Последний охарактеризовал миллиардера как «чрезвычайно успешного бизнесмена».

Состояние Файнберга оценивается в почти 5 миллиардов долларов. Он является основателем и главой инвестиционной компании Cerberus Capital Management.

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#сша
#пентагон
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Фицо: на встрече с Путиным обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине
23 декабря 2024, 00:50

Фото: iStock/herPhoto

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась ситуация на Украине и возможности ее мирного урегулирования. Этим политик поделился на своей странице в социальной сети Facebook*.
«В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны», — рассказал Фицо.

Также премьер отметил, что в процессе переговоров затрагивался вопрос о взаимоотношениях Словакии и России. Фицо заявил о намерениях их стандартизировать. По его словам, этому поспособствуют мероприятия в честь 80-летия годовщины окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом. Фицо уточнил, что решающую роль в победе сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.

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