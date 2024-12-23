«Дьявола вызывать»: Орбану удалось изменить одну важную вещь

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Еще полгода назад говорить о мирном решении украинского конфликта было сродни вызову дьявола, однако Венгрии удалось изменить эту тенденцию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире телеканала М1.
«Когда мы стали председателем в начале июля, говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя. Но мы это так не оставили, приняли на себя риски этого процесса, постоянно говорили о мире», — рассказал Орбан.
Теперь же он отметил, что на сегодняшний день разговоры о мире звучат везде, хотя еще полгода назад эта тема была под запретом.
Орбан также напомнил о своем предложении о прекращении огня на рождественские праздники, на которое Украина ответила отказом. Однако венгерский премьер отметил, что православное Рождество еще не наступило, и Венгрия пока не сдается получить согласие на временное прекращение огня.
Читайте также:
Журналист Штир: Орбан хочет решить конфликт на Украине с Трампом
Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз уже проиграл конфликт на Украине
Орбан призвал к стратегическому терпению на фоне вето Венгрии на санкции против РФ
Элина Позднякова