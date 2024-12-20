Орбан призвал к стратегическому терпению на фоне вето Венгрии на санкции против РФ

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к стратегическому терпению, когда комментировал информацию о возможном вето страны на продление санкций Евросоюза против РФ, сообщило MTI.
«Ситуацию необходимо обсудить и проанализировать с точки зрения того, какие шаги будут рациональными, а какие иррациональными», — обратил внимание Виктор Орбан.
При том премьер-министр Венгрии не ответил на вопрос о том, необходимо ли будет дождаться для этого прихода к власти избранного лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Виктор Орбан полагает, что решение нужно принять всем членам Евросоюза.
Ранее стало известно, что Виктор Орбан сдержанно отреагировал на оскорбления Владимира Зеленского, призвав в эфире радио Kossuth не реагировать на провокации и соблюдать стратегическое спокойствие. До этого Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
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Ольга Енгалычева