Журналист Штир: Орбан хочет решить конфликт на Украине с Трампом

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По словам венгерского журналиста Габора Штира, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет решить конфликт на Украине вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал «Лента.ру».
Также журналист заявил, что шансы на окончание конфликта растут. Основные изменения в этом плане могут сделать только Россия и Украина. Он отметил, что серьезный разговор о мире последует после того, как Москва приблизится к выполнению своих целей на поле боя. В пример Штир привел полный контроль над Донбассом.
К тому же журналист рассказал о целях Венгрии снизить зависимость от Запада с помощью сотрудничества с России, Китаем, арабскими странами и даже тюркским миром. Сейчас 80% торговли идет от западных стран. Как заявил Штир, если этот показатель будет равен 65-67%, то тогда Венгрия будет уверено стоять на ногах.
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Иван Мусатов