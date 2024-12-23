Владимир Зеленский удерживает власть за счет продолжения украинского конфликта, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Он уточнил, что боевые действия позволяют главе киевского режима безгранично обогащаться. Именно такой смысл, по словам Дубинского, приобрел конфликт после провального наступления ВСУ в прошлом году.