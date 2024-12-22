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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уже проиграл конфликт на Украине. Его слова передают РИА Новости.
«Существует новая реальность, частично на фронте — об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперёд... Эту войну Евросоюз проиграл», — сказал Орбан.
Глава Венгрии отметил, что сейчас ЕС пытается отрицать данный факт прибегая к «коммуникационным трюкам». Это проявляется во фразе «нельзя знать, что такое победа». Подобные действия Орбан сравнил с романом Джорджа Оруэлла «1984».
Также премьер напомнил ситуацию с мирным соглашением 2022 года. Тогда оставалось несколько часов до его заключения, но из-за вмешательства Запада подписание оказалось невозможным.
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